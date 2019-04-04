5米窄巷火警！雜物堆置救援難　「人力拉60米水線」1.5小時才滅火

記者陳凱力／新竹報導

新竹市成功路340巷清晨發生一起火警，由於起火點在3樓鐵皮加蓋處，又是清晨熟睡之際，住戶突然聽到霹靂啪啦聲，才驚醒衝出門，發現大火已延燒隔壁兩旁鄰居住家，因此立即報119搶救。由於起火點位於5米巷內，巷內住戶又習慣堆置雜物或停放車輛於家門口，因此撲滅火勢的過程可說是增加許多困難，市議員黃美慧也呼籲，如果成功路的情形不改善，再燒出問題就麻煩了。

▲新竹市成功路的一條5米窄巷清晨火警，由於消防車根本無法進入，只能以人工方式拉60米水線救援。（圖／翻攝黃美慧臉書，下同）



新竹市消防局派員到場，發現火勢非常猛烈，由於火場位於5米巷內，消防水車只能在外圍，由小型水箱車進入巷內，再用拉出60米長的水線，以人工接力進人火場冒險滅火，撲滅火勢的過程可說是非常困難與辛苦。

消防局表示，現場巷弄狹窄，又是老舊建築物，無法從外面灑水滅火，只能從樓下搶進屋外滅火，不過因為火勢極為兇猛，住宅內部又堆積許多雜物，火勢一度延燒至隔壁2棟房子，消防人員花了1個多小時搶救，才將火勢撲滅，雖3棟建築物皆遭火損，幸好無人員受傷，是不幸中的大幸。

市議員黃美慧說，4日清晨聞訊就趕到現場關心，成功路非常狹窄，而且裡面還有巷弄，許多住戶的家門口還有堆置雜物，別說大型消防車無法進入，就連中小型消防車要進入都很困難，因此一但引發火警，救援就非常困難。她也擔心，成功路不改善，如何應付突發狀況，這也是相關單位必需想辦法解決，她建議應裝設消防栓增加水線，消防局多做一些不定時的宣導消防安全宣導，避免發生惡火，否則燒出問題再來亡羊補牢就來不及了。

▲由於施救困難，因此火勢不斷延燒，最後整棟房子都被火舌淹沒，非常嚇人。（圖／讀者林桓安提供）