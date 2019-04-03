掃墓燒雜草恐引火災　竹市消防局籲「4不2記得」

▲新竹市消防局呼籲民眾，掃墓祭祖時牢記「4不2記得」原則。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

清明節將至，許多民眾慎終追遠會提前掃墓祭祖，掃墓時常因焚燒雜草引發山林火災，造成公共安全危害，新竹市消防局局長李世恭呼籲民眾，掃墓祭祖時牢記「4不2記得」原則，不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不燃放爆竹，祭祀後記得撲滅火源，記得隨手將垃圾帶走，避免星星之火造成災害發生。

新竹市政府表示，市府也提供便民措施連續5年，委託業者提前辦理墓地割草及提供免費掃墓接駁專車，讓民眾免於除雜草困擾，而消防局於清明節4月5日當天也在新竹市9處主要掃墓區設置「防災服務站」，現場免費提供提水袋，民眾亦可自行攜帶可裝水之容器，方便澆熄餘燼。民眾如果發現山林火災，應立即撥打119電話求救或向鄰近的警戒據點報案，以免釀成更大災害，以確保墓地安全。

消防局表示，依據統計，新竹市火災起火原因以燒雜草、廢棄物之｢其他｣因素最多，佔40.2%，｢電氣因素｣與｢敬神掃墓祭祖｣次之，各佔10.1%，另分析往年清明祭祖期間所發生的墓地火災，總數多達十數件，而掃墓容易造成火災的原因乃是民眾並未在現場看顧以及確認火勢完全熄滅就離開，導致火勢受風勢助長或復燃而擴大燃燒。

消防局藉此呼籲掃墓民眾牢記「4不2記得」原則，祭祀時「不」亂燒雜草、「不」亂丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」燃放爆竹，祭祀後「記得」撲滅火源，「記得」隨手將垃圾帶走。並敬祝大家掃墓祭祖都順利平安。

除此之外，為紓緩清明節上山車潮，新竹市政府今（108）年提供免費掃墓接駁專車供民眾使用，專車將於3月16、17、23、24、30、31日、4月4、5日等8日，每日上午7時至下午4時30分，從臺鐵三姓橋站發出，末班車則為下午4時30分；至於回程時間，每日上午7時30分於大坪頂發出，末班車則為下午5時，每15分鐘皆有1車次。專車直達，中途不停靠，請民眾依路線搭乘，同時段警察局於上午8時至下午4時止亦實施「上山、下山分流管制」交通疏導措施，請民眾配合，保持交通動線暢通。

消防局表示，有鑑於往年皆有民眾燒金紙不慎引發火勢，且墓地周遭發生火警搶救不易的特性，日前也特別選定南隘第十二公墓及高峰公墓舉辦墓地火警搶救演習，模擬情境為民眾祭祖焚燒金紙卻不慎引發火災，消防人員到達後立即使用「打火把」及「背負式幫浦」救災滅火，但現場風勢過大造成飛火現象而擴大延燒，考量現場道路狹小，立即出動小型水箱車以水線方式攻擊火勢，展現山林火災救災能力。