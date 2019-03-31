清水民宅疑電線走火夫妻雙亡　檢初判一氧化碳中毒窒息

記者陳玉／台中報導

31日凌晨2點多，清水區五權路民宅深夜惡火，一家5口逃生不及全數昏迷在3樓待救，韋姓父母送醫急救後不幸雙亡，3名子女因傷重仍在加護病房持續治療中；外傳火源是從屋外燒到屋內，警方指出，起火點是1樓客廳，火勢再由1樓客廳往上竄燒，檢察官31日下午進行遺體相驗，初判韋姓夫婦皆因一氧化碳中毒窒息不治，已有採集相關檢體送驗，才能進一步釐清死因。

▲▼警方初判起火原因疑似為1樓電線走火，5名傷者皆倒臥在3樓（下圖）。（圖／記者陳玉翻攝）

消防局指出，到場時見1樓已陷入火海，火勢大到燒破客廳玻璃再往外竄，緊急出水搶救並進行搜救；現場5名傷患均在3樓發現，韋姓夫婦分別倒臥在浴室、走廊，3名孩子則是倒在房間內。

警方鑑識小組上午到場勘查，初判疑似為1樓電線走火，造成車庫貨車後端及雜物燃燒，才引發火勢，確切起火原因仍在調查中；台中地檢署檢察官下午2點陸續到沙鹿光田、梧棲童綜合醫院進行相驗，初步相驗結果，韋姓夫婦為一氧化碳中毒窒息死亡，檢方已採集相關檢體送驗，釐清詳細死因。

▲▼檢方下午陸續到2間醫院進行相驗，初判韋姓夫婦為一氧化碳中毒窒息死亡。（圖／記者陳玉攝，下同）

中國附醫表示，3名傷者皆為吸入性嗆傷、無明顯外傷，18歲哥哥，意識清楚，目前插管中，已接受高壓氧治療結束，轉加護病房持續治療，目前生命徵象穩定；17歲妹妹，意識不清，插管後送加護病房觀察治療中，目前狀況持平；15歲弟弟，意識不清，插管中，接受高壓氧治療完畢，目前有恢復部分意識，將轉加護病房持續治療。

▲清水深夜惡火造成2死3傷悲劇，檢方初判不幸身亡夫婦為一氧化碳中毒窒息。

「擔心老人家承受不了，還沒告知噩耗......」，死者家屬表示，韋姓1家5口平時跟2名祖父母同住，家人感情很好，與鄰居相處融洽，3名小孩均就讀清水高中表現乖巧，祖父母剛好3月底赴大陸旅遊8天，31日晚間預計返台。

鄰居表示，與韋姓1家住在這已經28年，平時待人很好；事發當時先打119報警，更要拿水管上前撲滅火勢，但因火勢太大又傳出爆炸聲響，只好等待消防人員到場，聽到韋姓夫婦不治消息，大家都非常難過。