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三星Note 10再爆新規格　延續S10e小型機身策略搶占市場

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▲三星galaxy note 9開箱。（圖／記者洪聖壹攝）

▲三星可能延續S10e小機身策略推出較小尺寸的 Note 10，圖為Galaxy Note 9。（圖／資料照）

科技中心／綜合報導

三星在今年才剛發表全新旗艦機Galaxy S10系列，對於另一旗艦系列Galaxy Note的新機傳聞也不斷，最新爆料指出，Note 10系列將延續Galaxy S10e的成功範例，同時推出大（6.7吋）、小（6.4吋）螢幕版本的Note 10手機。

綜合外媒報導，三星在春季一共發表了4支Galaxy S10系列手機，其中小型的Galaxy S10e獲得了很大迴響。透過三星營銷團隊的研究證明，許多用戶傾向購買小型手機，Galaxy S10e在歐洲等各個市場都取得了巨大成功，這樣的成功可能促使三星重新考慮其Note 10的供應計劃—增加小螢幕的Note 10以鎖定歐洲市場

據報導，韓國供應鏈消息透露，三星似乎準備全力投入Note 10，引入新設計變化，並在現代S-Pen歷史上首次推出兩款Note 10型號。他們計劃滿足這一需求的方式，是針對計劃發布的6.7吋Note 10增加第二個模型

Galaxy Note 9有一個6.4吋的螢幕，它恰好也是Galaxy S10 +螢幕的大小，這就是為什麼外媒猜測第二個Note 10尺寸也會是6.4吋，設計將是在S10 +的面板周圍，調整邊框和其他設計。儘管如此，較小的Note實際顯示尺寸仍然是一個謎。

▲5G 三星 。（圖／Samsung）

▲ Galaxy S10 5G版本的大小很難讓大眾普遍接受。（圖／業者提供）

雖然6.4吋和6.7吋Note 10之間的區別可能看起來並不大，但S10 + 5G版6.7吋的大小已經超出可接受的極限。從6.7吋Galaxy S10 5G版本的16.26 x 7.71 x 0.794 cm（6.40 x 3.04 x 0.31吋）尺寸就可以知道，在遇到無擋板設計之前，螢幕其實沒有更多可接受的增長空間。

另一方面，據說三星還為Note 10開創了一種新的無按鈕設計，這意味著解鎖、更改音量或啟動Bixby虛擬助手等側身按鍵，將全部由其他方式取代。現在仍無法確認三星會如何將每個按鈕用其他解決方案替換，特別是電源鍵。但對於像Note這樣的既定產品線來說，這將是一個過於激烈的舉動。如果預先想像無按鈕會是如何設計，可以參考Galaxy S10e上的指紋感應設置，或許三星可能將電源與這種指紋感應器合併，或是安裝與框架或多或少齊平的按鈕。

儘管三星拒絕評論這一特定的傳言，但根據市場趨勢，三星的確有可能這樣做。

此外，消息透露Note 10將於8月發表。與往常一樣，IFA世博會將於9月6日開始，去年三星在IFA兩週前發表了Note 9，因此Note 10新機將有機會在夏季最後一周亮相。

► 三星Note10曝光了！8月發布實體按鍵全變觸控與手勢操作

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關鍵字：三星,Samsung,Galaxy,S10,S10+,S10e,Note 10,小螢幕

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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