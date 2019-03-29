三星Note10曝光了！8月發布實體按鍵全變觸控與手勢操作

▲韓媒稱Galaxy Note 10將不會有任何實體按鍵；圖為Galaxy Note 9。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

三星在今年2月才剛發表全新旗艦機Galaxy S10系列，該品牌另一旗艦機系列Galaxy Note的新機傳聞已經滿天飛了，最新爆料指出，三星Galaxy Note 10除了會像Galaxy S10系列一樣採用螢幕下指紋辨識外，還可能不具備任何的實體按鍵。

韓媒《ET News》報導指出，Galaxy Note 10將會是三星首款無實體按鍵的智慧型手機，不管是電源鍵、音量鍵，甚至是Bixby按鍵都將不會出現在Galaxy Note 10上。報導指出，三星將改以觸控和手勢來取代實體按鍵，同時也將跟研發「ForceTouch」壓力感測器的NDT公司合作，這項技術有點類似於蘋果的3D Touch。在這樣的設計下，預期Galaxy Note 10將會比以往的手機還要來的簡約，防水、防塵功能也可能因此近一步升級。

三星並非第一家希望開發無按鈕智慧型手機的廠商，先前HTC的U11（2017）就曾嘗試過這樣的設計，但反應卻不佳。後繼機種U12雖然也採類似設計，但配有能感測壓力的按鈕，藉此來進行電源開關和音量調控。

外界認為，Galaxy Note 10不會像U12一樣具備「假的」實體按鈕，機身兩側將會保持乾淨平滑的設計。未來這類無實體按鍵的設計可能會愈來愈流行，但是否真的實用，仍有待觀察。