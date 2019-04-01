Android陣營兩大旗艦PK　網友認為S10+整體勝P30 Pro

▲三星Galaxy S10系列手機。（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

三星和華為今年主打的旗艦機分別為Galaxy S10 Plus和P30 Pro，日前外媒《Android authority》就在其網站上辦理投票，看看消費者在兩台手機間會比較想要哪一部，結果也在近日出爐。

《Android authority》指出，這次的調查是在該網站、Twitter、Facebook和YouTube 上進行，總投票數超過5萬票，三星Galaxy S10 Plus一共獲得60％的支持度，華為P30 Pro則只獲得31％，其中有12％的投票用戶表示自己無法在這兩款手機中做選擇。

報導指出，有許多評論指出，雖然華為P30 Pro的相機鏡頭表現超越三星，但這並不能讓華為P30 Pro因此勝過三星Galaxy S10 Plus，因為三星在手機整體製造品質、OLED面板、功能等都相當出色，與自家產品的相容性也高，因此讓三星整體表現勝過華為，且三星Galaxy系列的聲譽遠比華為P系列更可靠。此外，許多人認為三星的新One UI與華為的EMUI相比，整體來說介面更清新、便於使用。

據先前國外相機評測權威DxOMark所公布的排行榜，華為P30 Pro拍照分數高達112分，相較於先前排行榜第一名的P20 Pro手機、Mate 20 Pro，以及三星S10+的109分，P30 Pro再高出3分，且是目前市面上唯一超過110分的手機。不過，雖然P30 Pro一推出就刷新了DxOMark拍照排行榜，不過在自拍的表現上卻不盡人意，僅獲得了89分排名第四，S10+仍穩居自拍功能排行榜第一名。

▼ 華為P30 Pro。（圖／翻攝自華為終端公司微博）