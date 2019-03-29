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Galaxy Fold測試影片曝光！　每天開合100次撐5年不是問題

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科技中心／綜合報導

自三星Galaxy Fold發表以來，對於讓人實際體驗Galaxy Fold一直非常保守，但卻仍致力於讓機器測試Galaxy Fold的耐用性，特別是三星的專業壓力測試機。三星在近日上傳了一段透過壓力機測試Galaxy Fold的影片，展示了手機的摺疊彎曲能力。

從該段影片中可以看到，手機可以完全同步地打開和關閉，螢幕可以快速被打開並切換成平板模式顯示，當設備關閉時也沒有那麼大的縫隙，而且似乎也沒有先前報告聲稱可能存在的摺痕問題，但鑑於它是一則三星製作的精美影像，如果真的如此，用戶們還是不得不等待看看實機效果。

三星承諾Galaxy Fold將能夠承受「超過20萬次的開合」，假使每天使用並開合100次，大約也可以承受五年。但除非你建造一個自己的摺疊測試機器人，否則不太可能達到這種程度，而要做完這樣一輪機器測試，也需要整整一周的時間。

儘管對於某些人來說，這樣嚴酷的測試似乎有些過猶不及。但三星顯然很有這方面的自信，畢竟確保設備的鉸鏈設計、以及Infinity Flex Display 的耐用性，對三星來說都至關重要

Galaxy Fold預計將於4月26日發售，起價為1,980美元（約61,056元台幣）。

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關鍵字：三星,Samsung,Galaxy,Fold，摺疊手機,折疊手機

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