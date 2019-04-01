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OtterBox、LifeProof三星S10+手機殼動手玩：給你無法自拔的保護力

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▲▼OtterBox、LifeProof三星S10+保護殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

▲OtterBox、LifeProof三星S10+保護殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

今年二月，三星在推出新旗艦系列手機S10後，就引起了一股市場討論度；針對於此，美國手機保護殼品牌OtterBox與LifeProof也推出了相對應的保護配件，兩者所推出的產品都能提供全方位保護力。

OtterBox Defender
針對S10手機，OtterBox為了滿足不同的消費者需求，分別推出了Symmetry 炫彩幾何、Folio真皮保護、Pursuit探險者、Defender防禦者，以及Commuter通勤者等系列保護殼。

▲▼OtterBox、LifeProof三星S10+保護殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

此次記者取得的是OtterBox Defender防禦者系列的手機殼，顧名思義此款手機殼的保護力相當強大，根據官方指出，此款保護殼可為手機的日常使用提供堅固保護，接口蓋設計則有助於阻絕塵屑等髒汙。

▲▼OtterBox、LifeProof三星S10+保護殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

光是看到保護殼為手機本身所增加的厚度，就可知道其可為你的S10系列手機提供極完善的保護。

▲▼OtterBox、LifeProof三星S10+保護殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OtterBox、LifeProof三星S10+保護殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OtterBox、LifeProof三星S10+保護殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

而OtterBox它款S10手機保護殼的提出的訴求都各有不同—
Symmetry炫彩幾何系列：是以時尚設計為手機提供纖巧保護。此系列推出多種顏色與圖案選擇，無論任何造型均可增添時尚感與個人風格。纖巧的外型設計可輕鬆放入口袋拿取，同時為手機提供防摔與防撞保護。

Folio真皮保護殼：想要進一步提升手機的奢華質感，選 Symmetry Folio炫彩幾何真皮保護殼準沒錯！這款保護殼以真皮掀蓋保護手機螢幕，可防螢幕刮花，磁力貼設計則可確保掀蓋密合。掀蓋內側則設有卡片夾層，便於收放信用卡與身分證件。

Pursuit探險者系列：此款為OtterBox最薄、最堅固的保護殼，且是專為防塵、防髒汙與防雪所設計，可在每一趟探險中為手機提供最佳防護。不過Pursuit探險者系列僅推出Galaxy S10和Galaxy S10+版本。

Commuter通勤者系列：輕巧易攜的 Commuter 通勤者系列全新升級，增加了防滑設計；這款具吸震功能的保護殼升級之後握感更加傑出，堅固的外殼在提供防摔保護的同時也維持纖薄的外型設計。

LifeProof NËXT
LifeProof則是為S10e、S10，以及S10+手機推出了NËXT和FRĒ系列保護殼，此二款手機殼號稱可將設備防護提升至新的高度。

▲▼OtterBox、LifeProof三星S10+保護殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）
此次記者取得的是LifeProof NËXT系列保護殼，此款手機殼號稱可幫助手機防塵、防雪，且防摔高度達2米。此款手機殼的安裝方式，事先將手機嵌入透明殼中，藍色邊框再從手機正面蓋上用卡榫卡住，無前蓋設計方便使用者直接觸控Infinity-O屏幕。

▲▼OtterBox、LifeProof三星S10+保護殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OtterBox、LifeProof三星S10+保護殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OtterBox、LifeProof三星S10+保護殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

凸起的弧形邊框也可讓用戶輕鬆應對手機正面摔落；纖巧的外型不僅便於攜帶，也方便隨時拍攝珍貴瞬間；此外，透明的後蓋可完美展現手機主體設計，而邊框的斑斕色彩則能彰顯個人風格。此款手機殼最特別的地方是，若是你需要更換保護殼，就需要拿出硬幣從上方兩個角落所設計的凹槽處將殼撬開。

▲▼OtterBox、LifeProof三星S10+保護殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）
而另外一款FRĒ系列，根據官方資料顯示，可為Galaxy S10和Galaxy S10+提供經典的四重保護（防水、防塵、防雪、防摔）。兩片式設計可讓設備實現在2米深的水中防水長達一小時，防摔高度同樣達2米。

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關鍵字：OtterBox,LifeProof,三星,S10+,手機殼

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