15位縣市長表態挺韓？　她連喊「4個母湯」：支持者耐心已到臨界點

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨內力拱高雄市長韓國瑜參選總統聲量持續加溫，組發會主委李哲華3日罕見地下通牒，要黨籍立委、立委提名人，甚至是15位黨籍縣市長，都應對此公開表態，讓黨主席吳敦義好做事。台北市議員游淑慧3日在臉書寫下「4個母湯文」，質疑組發會在要求大家政治表態，支持者的耐心已到了臨界點。

游淑慧寫下，「政治表態？母湯喔！」、「徵召內戰？母湯喔！」民進黨針對蔡、賴之爭，民進黨的弱勢黨主席卓榮泰，難得強硬姿態親自出面喊話，呼籲黨內同志「不要」表態選邊站，避免將來黨內分裂；國民黨針對總統提名爭議 ，黨中央卻要求大家選邊站，幫主席分責。

游淑慧說，組發會的天外飛來一筆，讓她也霧煞煞，「組發會在要求大家『政治表態』嗎？#母湯喔」看到國民黨不斷下滑的政黨認同度，她知道支持者的耐心已到了臨界點，現在變成「民進黨看笑話、國民黨看不下」。

另外關於徵召二字的用法，游淑慧表示，「徵召提名參選」，是徵召韓來「作戰」，代表國民黨與民進黨和其他候選人來競爭，韓國瑜是黨員，有義務領命出征；「徵召領表初選」則是徵召韓來「內戰」，也就是被徵召來對上黨內同志，「請問初選的過程會不會有傷痕？韓市長需要莫名其妙要和本來是好友的王院長和朱市長成為競爭對象嗎？#母湯喔！」軍人沒有選擇戰場的權力，但不願拳頭向內。

▲游淑慧臉書po文 。（圖／翻攝游淑慧臉書）