越野軍卡A瑪莎拉蒂！維修費估計40萬　真的「目屎那滴」

▲1輛黑色瑪莎拉蒂跑車與軍卡發生擦撞。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／綜合報導

海軍陸戰隊66旅1輛軍卡，4月2日早上行經新竹市東光路和忠孝路口時，與1輛黑色瑪莎拉蒂跑車發生擦撞。所幸擦撞情形不嚴重，也沒有人員受傷，只是造價昂貴的瑪莎拉蒂跑車與國軍戰神軍卡A到，也讓附近民眾駐足圍觀。

據了解，陸戰隊林口66旅4月2日上午執行任務行經新竹市，其中1輛軍卡和瑪莎拉蒂跑車在新竹市忠孝路上同向行駛，但在經過東光路口時，軍卡右側擦撞到跑車左後方，雙方立即停車查看並報警。瑪莎拉蒂的左後側葉子板及保險桿破裂，戰神軍卡則是右前輪稍為有磨損的痕跡，是否需維修仍待評估。整起事故並無人員受傷，雙方駕駛經現場酒測值都是0，詳細肇責已由警方接手調查。

有車癡透露，照片中的雙門瑪莎拉蒂造價昂貴，全新空車價約700萬左右，雖然被軍卡A到葉子板及保險桿，車損不嚴重的情況下尚可板金處理，但照片中的保險桿疑似破裂且翻起，可能只能砍掉重鍊，如果需要整組換新，原廠價格也要40萬左右，小小一A可謂損失慘重。

這起擦撞事故的軍卡屬於中型戰術輪車，具備四輪傳動、可載重5千6百公斤，可針對部隊特性，改裝為通信車、運輸車、通用行政車、飛彈運輸車、油管搶修車及目前將規劃的重消車等多功能用途，適合國軍各類裝備裝置，即是作戰複雜的地形，也能順利通過。此外，全車以電子控制為主，特殊的情資系統Telem-atics是一大特色，勤前可自我預測功能，降低行車之危安因素發生。