網紅運將涂清涼被告！發文咒警不得好死　所長捍衛「執法尊嚴」提告：求償所得捐出

▲司機涂清涼臉書發文辱罵警。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

因設置「行動KTV」爆紅的計程車司機涂清涼，日前在臉書發文辱警「不要臉」，控訴警察開單大小眼，還直接點名是信義分局三張犁派出所警員，咒罵全家不得好死，結果被員警提告了。

涂清涼日前發文表示，三張犁派出所員警在他載外國遊客時罵他，並且開出違規停車單，「我前面一台黑色Uber停比我久！ 結果他開完我的單！也不敢過去跟他開單！ 俗仔一個！」並咒罵該員警「全家不得好死」。

▲三張犁派出所長發文，表示對涂清涼提告。（圖／翻攝臉書，下同）

對此三張犁派出所所長林俊燁在涂清涼發文底下留言，指出是涂清涼違規將車停在公車停靠區，影響公車進站。「如果乘客因為公車未能確實靠站發生事故？涂先生願意付賠償責任嗎？」所長表示，如果同仁舉發有誤，絕對不寬貸。

隨後涂清涼將該篇文章刪除，但又另發文「連個警察署長都換個這個無腦！官官相護！看了真噁心！」讓林俊燁確定真的要提告。

林俊燁在臉書私密社團爆料公社發文指出，已協助當日告發員警完成提告程序，近期將通知涂先生到案說明。林俊燁透露，本來看到涂清涼刪文有想到是否不近人情，但是後來又看到涂清涼新發謾罵文，「顯見法治觀念有待加強，更確信提告是正確的決定」。

林俊燁表示，本案一定會求償，並將賠償所得全捐出作公益，幫助弱勢團體，「我們要的只是執法尊嚴」。