把世界冠軍帶近你家　台智能手沖咖啡機登陸上海

▲iDrip智能手沖咖啡機亮相上海國際酒店及餐飲業博覽，邀請2016世界沖煮冠軍會粕古哲在現場解說。（圖／受訪者提供）

記者陳政錄／上海報導

近年運用AIoT（人工智慧+互聯網）技術的智慧家居市場興起，有台灣新創團隊看準亞洲同樣蓬勃發展的手沖咖啡需求，打造AIoT智能手沖咖啡機，能夠還原超過10位世界咖啡冠軍的手沖技法，於近日在上海展會上搶先亮相，企圖於下半年登陸市場搶攤。

2019第二十八屆上海國際酒店及餐飲業博覽會1到4日在上海召開，台灣新創團隊iDrip邀請2016年世界咖啡冠軍吳則霖、沖煮冠軍粕古哲在現場解說、手沖，並與AI咖啡機的18款風味咖啡讓消費者一同試飲、實際操作咖啡機等。





▲iDrip智能手沖咖啡機亮相上海國際酒店及餐飲業博覽會。（圖／受訪者提供）

iDrip去年底在台灣首度發表，在群眾募資平台嘖嘖上架後，25小時內突破500萬台幣募資金額關卡。iDrip團隊表示，將世界咖啡冠軍沖煮咖啡時的水溫、水流、螺旋路徑等技法參數儲存在雲端，搭配專屬濾掛咖啡包和專利機身，iDrip智能手沖咖啡機掃碼後即可完美還原出冠軍咖啡；搭配APP還能即時介紹咖啡的風味、故事，未來也會朝個人化口味推薦的方向發展。

上海國際酒店及餐飲業博覽舉辦近30年，是大陸規模最大、品質最高的酒店餐影博覽會之一。據倫敦國際咖啡組織統計，預計2020年大陸咖啡市場有望達到3000億元人民幣，其中手沖、現磨占比將從目前的16%快速提升，成為兵家必爭之地。

iDrip指出，此次選擇首度在上海最大的酒店及餐飲設備博覽會中亮相，即是鎖定大陸2B和2C市場對於精品咖啡的高端要求及潛力。未來除了家用及辦公空間之外，也希望拓展精品連鎖酒店的B2B市場。

▼上海市台協會長李政宏(左二)、全國台企聯副會長林子凱(右一)、17創聯盟總經理林靖軒(左一)、iDrip創辦人葉建漢於博覽會現場，了解iDrip未來登陸上海的布局。（圖／受訪者提供）