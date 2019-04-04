10年閨蜜邀約「共享熱狗」...超霸氣請客！她吃下去下場慘了

▲閨蜜好心共享熱狗，沒想到是利用她偷東西。（圖／示意圖／pixabay）

社會中心／綜合報導

台南一名蘇姓女子和另一名黃姓女子是認識10年的好閨蜜，沒想到在超商打工的黃女常透過來探班的蘇女，偷偷把店內的商品夾帶出去，另外還請蘇女在店內吃熱狗，事後店長發現貨品短缺調了監視器，並怒告兩名女子業務侵占，不過檢方發現蘇女並非刻意犯案，對其做出不起訴處分。



《自由時報》報導，24歲的蘇女與黃女是高中同學，更是已經認識10年的好朋友，黃女畢業後由於上班地點的關係，便向蘇家租房，好姊妹也沒收錢。之後蘇女常到黃女上班的超商找朋友聊天，黃女便常常稱自己「買」了店裡的商品，請蘇女帶回家。

不過，這些商品根本就是黃女從店內偷的，一個月內，蘇女就在不知情的狀況下「偷渡」了衛生棉、啤酒、糖果與零食等物品，總價將近3000元。去年3月，蘇女到超商，拿了一根熱狗想要結帳，好姊妹卻堅持要「請客」，假裝結帳後不收錢，蘇女自然也吃了這根熱狗。

事後，該超商店長發現商品多次有短缺的狀況，因此調閱了監視器畫面，看到黃女請蘇女吃熱狗的這一幕，於是認為兩人是內神通外鬼，共謀偷走超商的東西，因此一次告兩人業務侵占。

不過檢警調查後發現，蘇女在拿了熱狗之後，確實有做拿錢包想要結帳的動作，認為若蘇女有意要偷走熱狗，也不必特意做出拿錢包的動作，多此一舉，再加上沒有其他積極證據，無法證明蘇女與黃女有犯意的聯絡，對蘇女做出不起訴處分。