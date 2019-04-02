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天燈、萬壽燈「8531萬拍出」　北京故宮所得善款將全做公益

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▲被拍賣的天燈。（圖／翻攝自新京報）

▲被拍賣的天燈。（圖／翻攝自新京報）

大陸中心／綜合報導

北京故宮博物院今年農曆年間，首次在乾清宮前展出復原的天燈與萬壽燈，並正式向觀眾開放，吸引不少人前來觀賞。展覽結束後，故宮文保基金會今（2）日晚間舉行公益拍賣，首次復原的天燈與萬壽燈最終以1860萬元人民幣（約新台幣8531萬元）拍出。故宮博物院院長單霽翔表示，所得善款將全部用於資助貧困地區教育事業和文化事業。

據中新社報導，北京故宮今年1月21日在乾清宮前丹陛上下座，豎立起各一對天燈和萬壽燈，作為「賀歲迎祥——紫禁城裡過大年」展覽的實景體驗部分，並於春節期間在乾清宮前展出。

▲被拍賣的萬壽燈。（圖／翻攝自新京報）

▲被拍賣的萬壽燈。（圖／翻攝自新京報）

展覽結束後，這些文物由北京故宮文保基金會進行拍賣。本次拍賣活動2日晚上在故宮乾清宮廣場舉行，起拍價分別為萬壽燈460萬／對、天燈460萬／對、宮燈10萬／對。

經過緊張激烈的競拍，最終天燈復原品（一對）拍出了1060萬、萬壽燈復原品（一對）拍出了800萬、宮燈復原品（五對）拍出了145萬，總計籌得善款2005萬元。

北京故宮博物院院長單霽翔表示，作為 「賀歲迎祥——紫禁城裡過大年」展覽中最大的文化創意產品，立於乾清宮前的一對天燈和萬壽燈以及五對宮燈，在進行公益拍賣後，所得善款將全部用於資助貧困地區教育事業和文化事業。

單霽翔透露，此次受捐的部分代表地區為山西省婁煩縣、山西省靜樂縣、內蒙古自治區阿爾山市、廣西壯族自治區巴馬瑤族自治縣，這些地區均處於脫貧攻堅的決戰階段，任務十分艱鉅，這次的公益捐助將會是這些地區打響脫貧攻堅決戰的重要推力。

按照《國朝宮史》記載，清代早中期皇帝每年12月24日會安設萬壽燈、天燈，這也是清代早中期過年最盛大的活動之一，從立到撤，前前後後要使用8千多人力。不過清道光20年時，此項活動被節儉的皇帝取消，從此萬壽燈和天燈停止豎立。時至今日，乾清宮、皇極殿丹陛上下只有燈座遺存。

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關鍵字：北京故宮,天燈,萬壽燈,拍賣,單霽翔,紫禁城裡過大年

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