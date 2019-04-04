狗狗挑嘴、搔癢好困擾！　從飼料改變愛犬生活

<br>

▲『冠能ProPlan』針對狗狗所遇到的問題，推出相對應的機能飼料，從飲食改變愛犬生活。（採訪撰稿／記者李彥慧；攝影剪輯／記者楊詩益）

▲『冠能ProPlan』推出挑嘴毛孩救星、熟齡保養突破、皮膚搔癢必備等機能飼料。(圖／記者楊詩益攝，下同）

記者李彥慧／採訪報導

許多犬種因本身基因影響，容易有皮膚搔癢的狀況發生，如瑪爾濟斯、雪納瑞、法鬥等都是容易得到皮膚病的犬種之一，根據寵物展的消費者調查，狗狗挑食也是常遇到的煩惱之一，台灣更有30%的狗狗都超過7歲，邁入老齡化。『冠能ProPlan』特別針對不同需求推出相對應的機能飼料，從飲食上做調整，讓狗狗們更健康。

▲▼許多狗狗有皮膚搔癢、挑食的情形發生，另外隨著年紀成長，狗狗漸漸邁入老齡化，更需要保養健康。

飼主林先生表示，他養的法國鬥牛犬，會遇到皮膚問題以及身上有異味的情況，而且他養的狗有挑嘴的狀況發生；另一位飼主陳小姐提到，她養的狗年紀最大已經11歲了，挑飼料會注重是否會讓狗狗變胖，以及老狗會有關節退化的問題，他也會注意飼料有沒有保護關節的成份。

『冠能ProPlan』機能飼料特別針對挑嘴犬、搔癢犬，以及老犬的需求，推出挑嘴毛孩救星、熟齡保養突破、皮膚搔養必備等機能飼料，從飲食上做調整，更首創添加 MCT（中鏈脂肪酸），提供大腦運轉所需營養，幫助熟齡狗狗維持腦部正常運作。而MCT中鏈脂肪酸是現在十分熱門的健康食品，有研究顯示，MCT中鏈脂肪酸對老人失智有一定的幫助。

▲冠能ProPlan』自1986年創立至今，不斷研究創新，全球同步推出的狗飼料。

林先生表示，他上網做了蠻多資料的查詢，看到冠能這款飼料，發現適用於許多年齡層。像年輕一點的狗他會挑選高蛋白的飼料，而且做成小顆粒很好入口。而青壯年的狗，會比較注重牠的皮膚狀況，挑選有魚油成份的飼料，對皮毛跟異味都會有蠻大的幫助，他家裡還有一隻11歲的老年狗，冠能飼料裡有添加維生素，能夠抗氧化，還有葡萄糖胺的成份，能幫助關節保健；另外還有一個蠻好的成份，就是MCT，可以幫助牠們延緩腦袋老化的速度。

加上冠能平時都有在做公益，長期贊助例如犬山居這些收容單位，可以讓浪浪們有營養的飼料可以吃，覺得很有愛心。

▲『冠能ProPlan』讓家中的愛犬在用餐上能有更優質健康的選擇！

『冠能ProPlan』自1986年創立至今，不斷研究創新，全球同步推出狗飼料，不僅針對不同需求添加營養素，更為了嗜口性，在食材上精選高品質肉，讓家中的愛犬在用餐上能有更優質健康的選擇！