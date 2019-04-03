《環時》：不排除定點清除台灣軍事基地！「和平統一」可含軍事動作

▲解放軍殲-11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

大陸中心／綜合報導



解放軍戰機日前飛越「海峽中線」讓兩岸矛盾升溫。陸媒《環球時報》2日連發2篇社評，其中一篇社評還指出，「不排除定點清除台灣的軍事基地」，以各種手段將民進黨統治的台灣「黎巴嫩化」。總統蔡英文1日提出嚴正抗議，也鄭重地提醒北京當局，不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海的現狀。

綜合媒體報導，其中一篇社評還提到，大陸堅持的「和平統一」並不意味著無軍事動作，並以「1949年解放軍就是以武力佔領天津，才促成北平的和平解放」為例。另一篇社評還警告，美國賣給台灣的先進軍事技術遲早會落入大陸手中。

《環球時報》2日發表的社評也指出，「海峽中線」是一條假想的心理線，大陸從未承認過，而且雙方對這條中線的理解與認識也未必一致，軍機過中線是對美台近期挑釁的回應，如果美台從此收斂些，解放軍戰機偶過「海峽中線」就是件小事，如果反之，這一行動視為挑釁，台海緊張勢必升級。

▲共軍2架戰機越過海峽中線，總統蔡英文1日提出嚴正抗議。（圖／翻攝自中國軍網）

根據內容還提及，隨著台海軍事緊張加劇，發生偶發性軍事摩擦或者有限軍事衝突的可能性將會增加，不排除雙方戰機交火並有飛機被擊落，「定點清除對大陸構成威脅的台灣軍事基地」，而這些都不屬於武力解決台灣問題。

針對共軍2架戰機越過台灣海峽中線。總統蔡英文1日提出嚴正的抗議，也鄭重地提醒北京當局，不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海的現狀。同時，她也下令軍方，對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離，「我作為總統，我會讓國人放心，也會和各位戰士一起奮戰到底，國土一寸不讓！」