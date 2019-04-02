影／「花臉」退散！　四川樂山大佛「美容」完成開放見客

記者魏有德／綜合報導

四川樂山大佛是世界最高的石佛像，由於胸腹開裂受損、臉部嚴重黑斑堆積，大陸2018年「十一黃金周」結束後便展開修復工程，關閉佛腳平台及九曲棧道

。歷時6個月，「美容」後的大佛盛裝歸來，重新對外開放。

▲樂山大佛修復工程告一段落，4月起開放佛腳平台供民眾參觀。（圖／翻攝四川在線）

▲四川樂山大佛修復前後對照。（圖／翻攝大陸網站）

《四川在線》報導，此前大佛額頭及兩側臉頰產生的黑斑，透過3D雷射掃描器對全身進行高精度掃描，並取樣分析，才發現是由「生物病害」造成，即地衣、苔蘚等生物藻類、黴菌附著而成。

由於植物根系吸附力較強，傳統的物理修剪方式往往治標不治本，修復團隊採用「蒸汽法」對其進行軟化，再用砂紙將地衣、苔蘚輕輕打磨掉，相關人員表示，「暴力破解很可能連植物帶著大佛面層一起撕開」。

此外，胸腹開裂除了影響古蹟保存，也會造成參觀遊客安全上的疑慮。沿著天然山體鑿刻而成的大佛，從上到下都是紅砂岩結構，但不同的砂岩層之間又存在泥岩夾層，砂岩滲水性強但泥岩相對較弱，於是泥岩夾層反而變成了隔水層。因此，堆積的水被表面塗層阻礙無法排出，再受溫差、濕度等影響，造成岩石鼓起或裂開。

▲樂山大佛是世界最高的石佛像，鳥瞰十分壯觀。（圖／翻攝四川在線）

雖然建造者在不同位置都修建了排水槽、廊道等，但水害至今仍「威脅」大佛本體。修復團隊藉由此次體檢機會，在大佛本體埋設了4個攝影機，偵測岩體內部的溫濕度、滲水、修復層及基岩的位移等情況，供日後樂山大佛整體保護方案提供參考數據支持。

樂山大佛被列為大陸5A級景區，是遊客赴四川旅遊首選行程之一，也因為長期受到風雨、植被等侵蝕，極易發生風化、滲水等病害。樂山大佛風景名勝區管理委員會決定自2018年10月8日起對大佛進行全面「體檢」，接下來也將會對外公布階段性保護成果。

