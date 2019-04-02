倖存救火隊員曝「急跳對面山崖」保命　爆燃瞬間來不及逃30人殉職

▲四川森林大火造成30名救火員殉職。（圖／翻攝自微博@中國青年報）

大陸中心／綜合報導

四川省涼山州木里縣境內近日發生森林大火，不料3月31日因風力風向突然改變引發爆燃，導致30名救火隊員失聯；大陸應急管理部1日晚間證實，30名失聯隊員的遺體已全部尋獲。一名倖存的救火隊員透露，事發當時根本來不及逃，他所在的撲火隊7人被迫跳往對面山崖才得以逃生。

▲森林大火現場濃煙直竄天際。（圖／翻攝自微博，下同）

綜合陸媒報導，一名經歷爆燃的救火人員向《新京報》記者透露，事發前他與有人員遇難的滅火隊伍相隔不遠，後來從火場死裡逃生。他回憶說道，當時他所在的當地村莊打火隊與民兵隊的7人正在高山上滅火，不料當日下午5時許，風向突變，大火猛竄並迅速向上撲來，「火勢太猛了，已經無法用言語形容。」

在這場森林大火中不幸殉職的27名消防員中，平均年齡是23歲。其中年齡最大的是消防涼山支隊西昌大隊政治教導員趙萬崑，生於1980年12月，今年39歲；年齡最小的則是涼山支隊西昌大隊四中隊二班消防員王佛軍，生於2000年7月，今年19歲。

這些犧牲的消防員中，籍貫為四川和山東的最多，分別為6人和5人。此外，另有籍貫為雲南的4人、江西3人、重慶2人，山西、湖北、貴州各1人。除了消防人員外，木里縣林業和草原局局長楊達瓦、四川省林業第五築路工程處森林管護職工鄒平和雅礱江鎮立爾存立爾組撲火隊員捌斤也在此次救火中犧牲。