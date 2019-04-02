　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

倖存救火隊員曝「急跳對面山崖」保命　爆燃瞬間來不及逃30人殉職

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲四川,森林大火。（圖／翻攝自微博@中國青年報）

▲四川森林大火造成30名救火員殉職。（圖／翻攝自微博@中國青年報）

大陸中心／綜合報導

四川省涼山州木里縣境內近日發生森林大火，不料3月31日因風力風向突然改變引發爆燃，導致30名救火隊員失聯；大陸應急管理部1日晚間證實，30名失聯隊員的遺體已全部尋獲。一名倖存的救火隊員透露，事發當時根本來不及逃，他所在的撲火隊7人被迫跳往對面山崖才得以逃生。

▲四川,森林大火。（圖／翻攝自微博）

▲森林大火現場濃煙直竄天際。（圖／翻攝自微博，下同）

綜合陸媒報導，一名經歷爆燃的救火人員向《新京報》記者透露，事發前他與有人員遇難的滅火隊伍相隔不遠，後來從火場死裡逃生。他回憶說道，當時他所在的當地村莊打火隊與民兵隊的7人正在高山上滅火，不料當日下午5時許，風向突變，大火猛竄並迅速向上撲來，「火勢太猛了，已經無法用言語形容。」

在這場森林大火中不幸殉職的27名消防員中，平均年齡是23歲。其中年齡最大的是消防涼山支隊西昌大隊政治教導員趙萬崑，生於1980年12月，今年39歲；年齡最小的則是涼山支隊西昌大隊四中隊二班消防員王佛軍，生於2000年7月，今年19歲。

▲四川,森林大火。（圖／翻攝自央視新聞微博）

這些犧牲的消防員中，籍貫為四川和山東的最多，分別為6人和5人。此外，另有籍貫為雲南的4人、江西3人、重慶2人，山西、湖北、貴州各1人。除了消防人員外，木里縣林業和草原局局長楊達瓦、四川省林業第五築路工程處森林管護職工鄒平和雅礱江鎮立爾存立爾組撲火隊員捌斤也在此次救火中犧牲。

ET快訊
虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」　衝教室當全班面「給我用力打」
漫威迷暴動了！小7「8種復仇者聯盟」　集點商品一次看

關鍵字：四川省,涼山州,木里縣,森林大火,爆燃,殉職,跳山崖

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蔡英文下令驅離共機　陸外交部：她的胡言亂語令人氣憤

倖存救火隊員曝「急跳對面山崖」保命　爆燃瞬間來不及逃30人殉職

漳州核電廠1號機組確定開工　直線距雲林僅250公里

哈根達斯包裝太土！進軍大陸23年...「3大原因」讓銷量跌谷底

狗在電梯亂大便被打　飼主怒「開車狠撞」清潔阿姨還偕妻圍毆

華聞快遞／甘肅銀行與騰訊雲合作　以智慧信貸切入打造智慧銀行

淘寶流行「代吃喝服務」真有人買　網嗨：終於有適合我的工作了

廣州－深圳機場只要40分鐘　「穗莞深城際鐵路」預計9月底啟動

NBA球場現「青天白日滿地紅」　陸網友嗆：太囂張！趕緊管管！

周志懷：一國兩制台灣方案可先探討「金馬一省兩制」

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

4/1起個人跨行轉帳手續費降價　轉500元以下每天1次免手續費

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

蔡英文下令驅離共機　陸外交部：她的胡言亂語令人氣憤

倖存救火隊員曝「急跳對面山崖」保命　爆燃瞬間來不及逃30人殉職

漳州核電廠1號機組確定開工　直線距雲林僅250公里

哈根達斯包裝太土！進軍大陸23年...「3大原因」讓銷量跌谷底

狗在電梯亂大便被打　飼主怒「開車狠撞」清潔阿姨還偕妻圍毆

華聞快遞／甘肅銀行與騰訊雲合作　以智慧信貸切入打造智慧銀行

淘寶流行「代吃喝服務」真有人買　網嗨：終於有適合我的工作了

廣州－深圳機場只要40分鐘　「穗莞深城際鐵路」預計9月底啟動

NBA球場現「青天白日滿地紅」　陸網友嗆：太囂張！趕緊管管！

周志懷：一國兩制台灣方案可先探討「金馬一省兩制」

日職／陽岱鋼中斷開季安打　1打點但被2K、守備滑倒

嘴大眼開..盧廣仲撞臉史迪奇！　神奇「出怪招」秒收服小孩

金爐挖出謎樣小生命！全身灰燼讓他傻眼「還好沒燒金」　一秒Get養了

京城銀擺脫華映陰霾　首季賺近20億元

張嘉倪接受專訪「嫌問題太多」　畫面曝光…網酸：耍大牌！

蔡英文下令驅離共機　陸外交部：她的胡言亂語令人氣憤

不斷更新／陳凱倫打退史博威　悍將4上6比1桃猿

《與惡》李大芝爆紅…陳妤2前年得金鐘：沒人記得我

海參喵在床上嚇到「液態亂搖」　媽笑：媲美好萊塢演技

「愛情或許可以選擇，但思念不行」　讓人念念不忘的女生特質

大陸熱門新聞

動物園動物真的是工讀生　園方：..

「成人版抖音」狂吸9千萬　警火..

陳明通鞠躬道歉：我沒有針對韓國..

床的世界、和成研發長照產品登陸

球場見國旗　陸網友喊：趕緊管管

幼兒園狠師八寶粥投毒　32童送..

正妹老師「拒拍片」遭男友割喉慘..

日本新年號令和 陸外交部回應

「紙片樓」超驚悚！竟可塞40多..

四川森林大火　風向引發燃爆30..

他加入群組被騙30萬才知其他人..

父喝醉認錯　女兒遭性侵反怪社工

教授撿垃圾養蟲「清廚餘」　年收..

陸機越台海中線　中評社：慢慢就..

更多熱門

相關新聞

四川森林大火　風向引發燃爆30死

四川省涼山州木里縣境內30日17時發生森林大火，當地森林消防總隊隔日隨即派出689人在海拔4000多公尺的原始森林展開撲救。在救火過程中，風力風向突然改變引發爆燃，現場瞬間燃起巨大火球，造成30人死亡。對此，中共總書記習近平做出重要批示，四川省委省政府、應急管理部和森林消防局第一時間也全力展開搜救。

山西沁源縣發生森林火災

南投林管處祭祀追思因公殉職前輩

不識貨！笨賊砸車窗偷23萬名錶「150元轉賣」

飛豹飛行員閃過學校　墜機殉職

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

麥當勞大薯限時7週買一送一！

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

畫面曝光！　內湖男嬰疑被保母悶死

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

小7獨家MARVEL復仇者聯盟集點來了

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

軟飯男性侵癌妻　嗆兒：你媽快死了

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反擊

她私處突變緊…醫內診摸到健康步道的石頭

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面