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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

衣航墜機前　機師遵照波音緊急程序「關防失速系統」

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▲▼衣索比亞空難。（圖／路透社）

▲ 消息人士透露，最新細節是取自失事客機的黑盒子數據。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合外電報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）3月一架波音737 MAX客機發生重大墜機事件，根據華爾街日報取得的初步調查結果，當時機師一開始就遵照波音公司的緊急程序，關閉自動飛行控制系統，仍舊無法穩住失控的飛機。

綜合華爾街日報、CNN報導，當時編號ET302的班機自衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）起飛後不久，緊急狀況就發生，飛行員隨即關閉防失速系統（稱為機動特性增強系統，MCAS），改用手動控制來穩住飛機。

只不過，根據消息人士的說法，新的方法並未達到預期效果，未能讓飛機攀升，最終機師重啟自動系統驅動的電子引擎，而自動造成機鼻朝下的MCAS系統跟著恢復，隨後便發生墜機意外。

根據國際事故調查規則，相關調查報告要在事發30天內公布初步報告。衣索比亞當局先前曾表示，此次空難事件與去年的印尼獅航墜機案有明顯相似之處，初步報告將會在本周公開。

波音公司上周進行軟體更新，目前正待美國聯邦航空總署（FAA）審查。但美國聯邦航空總署1日表示，波音必須採取更多行動，確保所有相關問題都已妥善處理。

▲▼ 波音737 MAX 8 客機。（圖／路透）

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關鍵字：衣索比亞,墜機,空難,波音,737MAX,北美要聞

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