改編50年代本土漫畫！《諸葛四郎》高雄美濃演出免費入場



▲《諸葛四郎》客語版去年演出時大獲好評，今年移師高雄美濃，邀民眾免費入場。（圖／紙風車劇團提供，下同）



生活中心／綜合報導

客家委員會與紙風車劇團，將於高雄美濃獻上客語版《諸葛四郎》劇場表演，這部戲改編自民國50年風靡台灣的同名漫畫，由客藉漫畫家葉宏甲繪製，取名源自諸葛亮的智慧及楊四郎的英勇，讓小孩從中學習冒險犯難、不畏困難的勇氣。該劇將在4月6日晚間19點於美濃國中操場演出，民眾可以免費入場、自由入座。



▲《諸葛四郎》改編自客藉漫畫家葉宏甲所繪製的漫畫。

《諸葛四郎》客語版去年5月於城市舞台演出後，獲得觀眾一致好評，連許多非使用客語的家長也紛紛表達對戲劇的認同與喜愛，不斷詢問是否有加演規劃。因此去年7月客家委員會與紙風車劇團，將《諸葛四郎》客語版搬至高雄市文化中心進行戶外首演，11月接續在新北市板橋演出，藉由戲劇，也成功將客語推廣給逾萬名觀眾，獲得熱烈迴響。

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《諸葛四郎》改編自客藉漫畫家葉宏甲所繪製的漫畫，當時在民國50年間風靡台灣大小朋友。吳念真導演也稱讚，「總覺得它像火花，點燃的是一整個世代各自的生命故事，然後集合成一部最真實的庶民歷史。」它不止是屬於台灣一代人共同回憶，也是珍貴的文化資產。



▲ 戲劇將結合傳統戲曲武打、現代街舞、古典音樂及多媒體動畫，造型上更以現代動漫結合古裝。

戲劇將結合傳統戲曲武打、現代街舞、古典音樂及多媒體動畫，造型上更以現代動漫結合古裝，讓原本黑白世界中的人物，增添視覺與角色的情感渲染。劇中主角諸葛四郎，取名源自諸葛亮的智慧及楊四郎的英勇；真平，則代表真誠與平實。期盼透過四郎與真平兩位客家小英雄，讓孩子從劇中培養冒險犯難、不畏困難的勇氣。

《諸葛四郎》客語版移師高雄美濃，於4月6日星期六晚上7點在美濃國中登場，民眾可免費入場自由入座。由於美濃是南部六堆重要客庄，期盼所有族群不只是客家人，都能藉由戲劇以不同的視野，看待客家悠久的文化並傳承下去。