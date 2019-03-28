

▲漫畫國寶大師敖幼祥新作！睽違7年烏龍院活寶以四格再現（圖／時報文化出版，下同）



記者林育綾／台北報導

台灣漫畫國寶大師敖幼祥讀者橫跨五、六、七、八年級4個世代，《烏龍院》更是許多人的回憶，而《活寶》是烏龍院系列中最受歡迎的作品，在當時連載長達7年。而2016年後至今整整相隔7年，終於讓烏龍院角色再次齊聚一堂，在最近推出新作《烏龍院活寶Q版四格漫畫》，以Q版和四格漫畫的方式讓人物再現。

敖幼祥出道於1980年，如今已60歲，也即將滿創作40週年。《烏龍院活寶》是他創作的大長篇漫畫，長達7年連載，幾乎耗盡敖幼祥的心力。活寶系列多達百位角色，有大家熟知的烏龍院師徒班底，憨厚老實的大師兄、鬼靈精怪的小師弟、笑口常開的大頭師父、面惡心善的長眉師父，此外更創造出其他性格鮮明的角色，像是萬年人參精活寶、帥哥煉丹師沙克‧陽，還有艾飛、貓奴與葫蘆幫馬臉等。

在結束漫長的連載後，敖幼祥結束杭州工作室回臺，烏龍院及其角色也暫別讀者目光，期間僅有2016年出版新作《安古蘭遊記》，直到2019年，睽違整整7年，這些廣受讀者歡迎的烏龍院角色才再度齊聚一堂，出現在讀者面前。

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▲以四格和Q版重新演繹。



《烏龍院活寶Q版四格漫畫》這部作品，是脫胎自《烏龍院精彩大長篇活寶》，從原有的故事架構中，重新以幽默的四格漫畫演繹，並將所有角色Q版可愛化，每篇四格漫畫勾起讀者對《活寶》系列的回憶，正邪陣營勢不兩立，卻少了彼此爭戰的緊張感，取而代之的是幽默有趣的笑點，以全新的角度詮釋原有故事，相當有趣。

近年來，敖幼祥將重心從漫畫轉移到動畫製作，除了《活寶》系列改編成動畫並創下近10億的點擊量佳績外，最近更有改編《漫畫中國成語》的計畫，希望能讓更多年輕讀者看到烏龍院的作品。