吳念真《人間條件二》又加演！13年前老演員回歸　台北4場全賣光



▲吳念真《人間條件二》第一代演員睽違13年重新回歸，票房好評又加演。（圖／綠光劇團提供，以下同）

記者林育綾／台北報導

「台灣最會說故事的歐吉桑」吳念真導演魅力難擋，綠光劇團《人間條件二》召集13年前合作的首版演員林美秀、黃韻玲、唐美雲、朱德剛、柯一正、李永豐等人再度聚首，在不久前造成「未開賣就加演」的盛況，而不到一個月，北中南14場票房已銷售逾九成，台北國家戲劇院更是一票不剩。劇團再次緊急加演台中、台南各1場，強調堅強卡司錯過不再，歡迎台北沒買到票的民眾可至台中、台南看戲。



▲13年前合作的首版演員林美秀、黃韻玲、唐美雲、朱德剛、柯一正、李永豐等人再度聚首。

《人間條件二》首演版演員們個個是戲精，看到粉絲在FB上熱情呼喊，也不顧自己年過半百、體力漸衰，為了回應觀眾熱情，立即答應加演要求，但僅限台中、台南場。睽違13年重新聚首，當年舞台上的原班人馬都經歷各自的人生風霜和歷練，再次站在舞台上會有新的滋味，他們相信很多老觀眾也是，是來和年輕時看戲的自己重逢，也是和新的自己相遇。

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製作人李永豐強調，林美秀、黃韻玲、唐美雲等這些大咖都很忙，放下手上的工作答應加演，希望觀眾朋友們千萬不要錯過。



▲吳念真導演用他獨特的語言，訴說一個世代的情感百態。



《人間條件二》由吳念真導演用他獨特的語言，訴說一個世代的情感百態，故事雖然發生在一個父母指定婚配的年代，但其中的情感橫亙將近一個世紀。至今男女關係的悲劇，並沒有因為時代的進化而消弭，家暴、恐怖情人層出不窮，因此劇中守護愛情、家庭與責任的情誼更打動人心，更滿足當代人們對感情的美好想像。



▲演員們為了回應觀眾熱情，立即答應加演要求，但僅限台中、台南場。

國立臺北藝術大學于善祿教授說，「吳念真說故事是很有畫面感的，故事裏頭幾乎都是台灣社會百工的小人物，他們努力而本分地活著，讓人感到真摯、溫純。......聽似平舖直述，卻又神來一轉、畫龍點睛，看似平凡無奇，怎知暗藏玄妙、令人入迷，聽過了一個故事，還想再聽一個，非常過癮！」吳念真把時代的情感寫入劇本中，讓看戲的人可以帶走溫暖，這是戲劇最重要的目的。

《人間條件二》加演場次

5/5(日)14:30臺中中山堂

5/19(日)14:30臺南文化中心

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