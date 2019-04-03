野馬紅超跑飛過來！　爭道「從高架橋墜落」引爆5車連環撞

▲野馬超跑幾乎都被撞爛。（圖／翻攝自新京報我們視頻，下同）



大陸中心／綜合報導

瀋陽2日晚間8點30分發生一起超跑墜橋車禍。一輛紅色野馬和計程車在爭道，結果直接從高架橋墜落，引發5輛車相撞的連環車禍，目前傷者已經全被送醫，警方還在調查相關賠償責任。

▲受到波及的計程車司機表示，車上乘客都沒受傷，只是受很大驚嚇。



據《新京報》報導，車禍地點位於瀋陽市肛腸病醫院立交橋下，目擊者指出，起初是紅色野馬超跑和計程車在並排爭道，接著就不小心連人帶車被擠到橋下，有2輛轎車、2輛計程車都閃避不及撞上了野馬超跑，5車全撞成一團，畫面慘不忍睹。一名被撞的司機表示，他看到跑車直接飛過來，並從後方撞上他的車。

警方表示，目前還不確定傷者狀況。但從車禍畫面來看，整輛超跑已經四輪朝天翻覆在路旁，想必撞擊力道十分猛烈。

▲野馬超跑整輛車都翻覆了。



事實上，台灣的蘇花公路過去就因為彎道多、道路狹窄，也經常發生大卡車與轎車爭道狀況，尤其是在東澳到南澳段這段易肇事路段，甚至被稱為「死亡12公里」，曾經3年就奪走了7條人命。

蘇花改「蘇澳至東澳段」目前小客車、大客車都能通行，今年1月17日也正式開放大貨車上路，但機車仍維持暫不開放，預計要花費1年時間研討後，才會決定是否讓機車也能走蘇花改。

▼警方還在釐清相關責任。

