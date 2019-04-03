我媽說通通拿回來…無卵男擺闊送她「前任用過的手機」　分手秒變討債鬼　

▲原PO和男友不歡而散。（圖／翻攝自PIXBAY）

生活中心／綜合報導

一名女網友在臉書抱怨，男友於2018年出了嚴重車禍，她事發當晚和男友父母在醫院守護到天亮，之後也有到醫院去照顧男友；然而男友媽媽不僅沒有一句感謝，還在事後撂下一句「不然醫藥費給妳付」的不理性言論。原PO後來和男友分手，還被對方以「我媽說要通通拿回來」的理由要求送的手機、棉被、衣服要全數歸還，行徑讓她傻眼，「當初要跟你買，你說送我的，憑什麼送的東西要拿回去？」

原PO在臉書「爆廢公社」說明和男友分手的理由。時間點回到2018年11月22日晚上，原PO是個住在新竹的大學生，當天特地騎車南下台中找男友，2人卻因男友騎車狂鑽車、超速又未保持安全距離等原因發生爭吵，之後男友領回借給軍中學長的機車，2人便各自騎一台，而車禍就在這時發生。

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原PO說，男友被緊急送往加護病房後，她一路和對方爸媽在醫院待到天亮，期間還曾崩潰大哭；之後的療養期間也從新竹南下3、4趟，到醫院照顧男友。

▲原PO男友的行徑讓她傻眼。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

不過讓她灰心的是，儘管向男友媽媽解釋自己還只是個大學生，課業和距離都是問題，對方仍然聽不進去，甚至被怪罪沒有來探望男友，「他媽媽全都不聽，對我說難聽的話還動手推我，直接說不然醫藥費給我付，他兒子我來照顧。」原PO告訴男友媽媽，2人只是交往關係，又不是媳婦，「並沒有責任一定要跟妳一樣寸步不離照顧他」，結果對方瞬間爆氣。

原PO說，男友因為顏面受傷需要動手術面部重整，但期間對方因為很在乎別人觀感，不想被任何人知道曾經動過臉部手術，便一直自怨自艾，「我也說過我不在乎，但他說他很在乎別人怎麼看他，不希望別人知道他出過車禍動過手術。我就回他，別人看法真的那麼重要嗎？他一直不聽，一氣之下我就跟他掰了。」

原PO貼上2人的對話紀錄，男友竟說「我媽說衣服、棉被、拖鞋、西裝和手機通通都要拿回來」，行徑讓她非常傻眼。她說，手機是男友在2人交往前送給她的，而且還和送給前女友的同一支，當時也有向對方提出要用買的，但被拒絕，「憑啥送的東西要拿回去，你媽根本沒資格要求啊。」

網友看了紛紛讚聲，「媽寶」、「丟門口，叫他自己來撿」、「回他『我爸說不用還啊』」、「媽呀，真是他X的」、「可是我爸說不用還餒」。不過也有人主張快刀斬亂麻，「趕快還一還，一次斷乾淨一點」、「還吧，這種男人不要也罷。」

▼網友紛紛留言替原PO抱不平。（圖／翻攝臉書爆廢公社）