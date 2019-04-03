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岸邊驚見「透明軟矽膠」PO文求解　網狂歪樓：誰的假奶

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▲▼女網友在海邊發現一團團透明的東西。果凍水母。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲女網友在海邊發現一團團透明的「果凍水母」。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

生活中心／綜合報導

一名女網友日前在海邊撿到好幾顆「軟軟透明的東西」，看起來像矽膠又像果凍，而且幾乎遍布整個海岸，讓她疑惑「有人知道這是什麼東西嗎」？儘管已有部分網友一眼就認出這是知名的「果凍水母」，還是不少網友歪樓，「誰的假奶跑出來了」、「哎呀，胸部掉了」、「誰的水餃墊」。

台灣西部海域又到了每年4月到7月的「果凍水母」旺季，據了解，只要水溫越高，數量就越多，大的能夠像西瓜那麼大，小的則像葡萄一樣。基隆市野鳥學會理事席平於2016年就曾在臉書上分享照片，當時基隆外木山大武崙沙灘上出現一大片「類似冰雹的圓形物體」，全都是透明軟軟的果凍水母。

請繼續往下閱讀...

►►►基隆沙灘撒滿「水晶球」？　原來是限時的果凍水母奇景

▲▼女網友在海邊發現一團團透明的東西。果凍水母。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲果凍水母看起來小巧可愛，但仍帶有毒性。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

不過果凍水母在台灣人的經驗中還是相對少見，原PO在臉書不公開社團「爆廢公社」po出手上一顆顆像「水信玄餅」的東西，因為沒看過，摸起來像塑膠又像果凍，讓她納悶這種東西怎麼會出現在海邊。

▲「貓形」水信玄餅爆紅（圖／翻攝自mithiruka Twitter）

▲網路一度爆紅的「貓形」水信玄餅。（圖／翻攝自mithiruka Twitter）

「有人內內掉出來了」，儘管已有不少人知道果凍水母的存在，還是有不少網友很直覺的紛紛歪樓，「矽膠ㄋㄟㄋㄟ」、「假奶」、「哎呀，胸部掉了」、「不見天日的長輩出來透透氣了」。不過也有人訝異，「水母你敢碰」、「竟然直接抓起來」、「我都不敢摸」。

據悉，果凍水母還是有一定的毒性，雖然毒性並不高，還是建議民眾減少直接接觸。

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關鍵字：爆廢公社,果凍水母

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