馬拉松變障礙賽！　轉橎直升機「飛太低」害選手受傷了

大陸中心／綜合報導

重慶3月31日舉行國際馬拉松比賽，來自世界各地共3萬名選手到場參與，但賽事進行到一半，天外便飛來一架直升機吹倒分隔板，場面一度相當混亂，導致非裔選手關節被撞到扭傷，當場變成跛腳無法繼續參賽。

據陸媒《民航資源網》報導，當時這架直升機是負責轉播賽況，不過沒有掌握好安全距離，不小心飛得太低，才會把分隔賽道的塑膠板吹得散落一地，正在慢跑的選手們紛紛推開隔板繼續向前，有些人甚至還被撞傷，馬拉松宛如變成一場「障礙賽」。

▲非裔選手左腳膝蓋被隔板撞傷。（圖／翻攝自YouTube）



據了解，這些選手來自50個不同國家，共220名外籍運動員，其中一名非裔選手就被分隔板直接擊中膝蓋，造成關節扭傷，無法再繼續奔跑，只好被迫暫停參賽。

事後，這名非裔選手向重慶馬拉松組委會投訴，得到回應是「事件正在調查中」。據傳，從2012年開始就是由央視負責重慶馬拉松的賽事轉播。

▲隔板四散在地面，選手像是在跑障礙賽。（圖／翻攝自YouTube）



事實上，直升機飛得太低確實會造成很大危險，2018年底就有架直升機飛得離雞舍太近，發出的巨大噪音當場「震死」364隻雞，害雞農損失了1.2萬人民幣（約台幣5.5萬元）。