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韓國瑜稱「中華民國地區」　徐永明：古今第一人讓國格「粉身碎骨」

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▲▼韓國瑜出席行政院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜12日談到「反送中」時強調，「香港、澳門一國兩制，目前以『中華民國地區』來說，我們完全沒辦法接受」，引發議論，高雄市新聞局長王淺秋雖替他緩頰，「《兩岸人民關係條例》如此定義，盼勿扭曲」，但時代力量立委徐永明仍怒批，韓國瑜是古往今來第一人，中華民國降格為地區，讓國格「粉身碎骨」。

徐永明13日在臉書發文，痛批韓國瑜團隊從上到下都爛到底，「韓國瑜回應反送中議題時，使用『中華民國地區』指稱我國，沒想到，高雄市新聞局長出來嗆說，這是《兩岸人民關係條例》的定義，外界不要扭曲」，徐永明表示，查遍該條例，從頭到尾沒有「中華民國地區」，頂多是「台灣地區」，直言「韓國瑜大概是古往今來第一人，把中華民國降格為地區的政治人物，歷史可記上一筆。」

「香港一場反送中運動，讓台灣韓國瑜、柯文哲都現形。」徐永明表示，韓國瑜日前才在凱道造勢活動上聲稱「為了中華民國，粉身碎骨在所不惜」，但12日配合北京在香港的大鎮壓，韓國瑜也同時讓中華民國從國家降格為地區，可以說接近「粉身碎骨、毀滅國格」了；而柯文哲雖然見證香港「一國兩制」的失敗，但至今仍不敢向北京反對「一國兩制台灣方案」，「只能說韓、柯的表現，都不夠格當台灣總統。」

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關鍵字：韓國瑜,徐永明,中華民國,反送中

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