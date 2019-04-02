馬哈迪：中國成為「沒人敢看不起的強國」 已超越馬來西亞

▲馬來西亞總理馬哈迪。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

馬來西亞《詩華日報》當地時間4月2日報導提到，馬國總理馬哈迪1日晚間在一場名為「亞洲之虎崛起大會」的閉幕禮上表示，「以往的中國還落後於我們，現在，他們已超越了我們。」他還提到，中國現在已經成為沒人敢看不起的強國。

馬哈迪（Mahathir Mohamad）1日晚間在一場「亞洲之虎崛起大會」的閉幕禮上，做出上述表示。他也稱，「國人可以學習中國人的勤奮，因為這正是他們在短短數十年內，讓國家科技達到國際先進水平的因素；在新科技方面，中國已遙遙領先於馬來西亞，『要知道，中國也曾是一個生產能力落後的發展中國家。』」

馬哈迪強調，「如今中國可以自製火箭上太空，甚至我看到他們的戰鬥機能完美地完成編隊飛行表演，他們還可以建造戰鬥機，為什麼呢？以往的中國還落後於我們，現在他們已超越了我們。」

他認為，中國現在已經成為沒人敢看不起的強國，就是因為他們努力實現自己設下的目標。馬哈迪還說，馬來西亞具備能成功的潛能，只是國人無動於衷，「而只要實踐正確的文化，國人也能吸取知識和技能，不斷努力學習直到掌握好相關技能。」

馬哈迪在致詞時也說，憑藉於他的經驗和觀察，擁有三大價值觀包括勤奮、掌握知識和廉正，是邁向成功之路的重要關鍵。他也認為，日本人害怕失敗的羞恥心，同樣值得國人學習。

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