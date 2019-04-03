全機只有他一名乘客！起飛前才發現「包機」了　爽享5空服員服務

▲唯一的乘客開心到自拍PO網。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

立陶宛男乘客史汀瑪斯（Skirmantas Strimaitis）3月16日搭機飛往義大利，正當飛機要起飛時，他才發現自己竟然意外「包機」了，在2個多小時的飛行途中，他可以獨享2名機師和5名空服員的專屬服務。

據《紐西蘭先驅報》報導，當天史汀瑪斯搭乘的是波音737-800客機，準備從首都維爾紐斯（Vilnius）飛往義大利北部的貝加莫市（Bergamo），他滿心期待可以到別的國家滑雪，但沒想到一上飛機就有個驚喜等著他。

▲可以獨享空服員貼心的服務是難得體驗。（示意圖／記者蔡玟君攝）



這架飛機通常可以載188名乘客，然而史汀瑪斯登機時卻發現，整架飛機空蕩蕩，除了他以外沒有其他乘客。Novaturas旅行社表示，原來是航空公司把班機包租給在義大利要返國的旅客，為了避免飛往義大利時空機，便開放單程機票給其他乘客購買，沒想到最後只有史汀瑪斯一個人買了機票。

於是史汀瑪斯在這2個小時中獨享了5名空服員的服務，這個意外的小驚喜讓他興奮的說，「這是一輩子只有一次的難忘體驗！」

另一名28歲的希臘男乘客吉拉尼（Saad Jilani）也遇過相同經驗，他2018年7月搭機要從希臘科孚島（Corfu Island）飛往英國伯明罕（Birmingham）時，一上飛機就聽到空服員熱情的說「歡迎乘坐私人飛機」，他很意外自己竟然是這班飛機的唯一乘客。他表示，「雖然只有我一名乘客，但機組人員的服務依舊非常專業，這是我人生中最棒的一次飛行。」

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