桃機停機坪「過夜大爆滿」　2東南亞廉航包機來不了

▲桃園機場停機坪深夜位置都不夠，其中長榮及華航兩大公司就佔停機坪8成。上圖為資料照。（圖／記者沈繼昌攝）

地方中心／桃園報導

2家來自東南亞的廉價航空，想以包機方式飛航台灣，計畫讓飛機停在台灣過夜，未料，桃園機場過夜停機坪大爆滿，無任何多餘的空間，使業者取消包機計畫，盼桃機能把停機坪不夠用的問題找出解決方案。

桃園機場航務處長陳志嘉證實，確實有2家來自東南亞的低成本航空想飛台灣，原打算申請的落地時間是凌晨2時，並預計停留至清晨6時，桃園機場停機坪深夜卻不夠用，陳志嘉說到，曾建議這2間外籍航空公司利用下午4時停機坪有空位的時間點，不過業者考量班機運用，認為時間不妥取消包機計畫。

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桃園機場停機坪大約有85個位置，不過近2、3年每天入夜都有上百架飛機停在桃機過夜，最多曾至113架，其中華航、長榮航空公司就佔了8成，然而，華航和長榮也每天都想辦法幫飛機找空位，有些飛機還拉回到自家維修棚廠，以魚骨式排列方式停放，藉此才能停放更多飛機。

桃機公司工程處長林文楨指出，桃園機場第3航廈主體工程還未動工，但機坪工程已施作，可望在今年底增加7個停機位，另外，舊圓山的空廚位置也擬定改為停機坪，可規劃停放5架飛機，雖工程開標已流標8次，仍還會持續招標。