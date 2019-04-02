陸機飛越「台海中線」　中評社：大家慢慢就習慣了

▲解放軍殲-11戰機。（圖／中國軍網，下同）



大陸中心／綜合報導

解放軍2架殲-11戰機3月31日跨越「海峽中線」（台海中線），越界時間長達10分鐘，國防部也嚴正抗議解放軍方此次的軍事行為。對此，香港《中評社》指出，「大陸這次打破數十年來的默契，不會無緣無故，下一步肯定是常態化，就如軍機艦艇不時繞台巡航一樣。」

《中評社》指出，「海峽中線」只是一條假想的心理線，並沒有任何書面的合約協議去界定，陸方也從未承認過；而這次陸方的舉動，明顯是為了反擊美國。

評論提到，過去半年多來，美軍艦6度穿越台灣海峽，美台也即將進行新一輪大規模軍售，蔡英文借出訪過境美國夏威夷，與美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）通話等，「是美台勾結挑釁，得寸進尺，造成這個結果」。

「蔡英文1日要求台灣軍方對蓄意越過台海中線的挑釁行為，務必在第一時間強勢驅離」，評論表示，蔡英文的強硬態度，會加劇台海的局勢緊張，最終台灣也會因力弱而敗陣。

最後，評論指出，就如大陸軍機、戰艦近年經常繞台巡航一樣，大陸軍機飛越「台海中線」，下一步會常態化，大陸會說這是「計劃內的例行訓練，大家慢慢就習慣了」，「美軍船艦可以任意穿越台灣海峽，到大陸家門口耀武揚威，說是航行自由，美台又有何立場去指責大陸？！」