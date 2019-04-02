談殲-11越過中線　張競：台灣海峽屬國際航道

▲張競。（圖／截取自直播）



大陸中心／綜合報導

中華戰略學會研究員張競1日接受《中評社》訪問時稱，台灣海峽屬於國際航道，「共機就算跨越中線，亦是飛航在國際水域上空，要是打起法理官司，台北也未見得能夠討得了便宜。」隨後張競在粉絲專頁張貼文章表示，「張競接受中評社訪問，評論共機跨越中線事件，並建議未來觀察指標，以及值得就此進行推演。」

據《中評社》報導，張競提到，如果蔡政府指控解放軍機跨越「台海中線」是不當行為，那麼北京按照美國航行自由的啟發，將進一步「挑戰或打臉美國航空飛行器的航行自由權」，恐怕「讓台北更難以自處」。

張競強調，要維持海峽中線具有意義，靠的是軍事實力而非「任何一方所施捨的善意」，「當蔡政府閃爍其辭，運用話術迴避九二共識時，卻另外聲稱雙方存在海峽中線默契，是否也曾反省檢討過，運用中線從政治角度指控對岸越界，怎麼可能站得住腳？」

張競指出，台灣海峽本屬「國際航道」，「共機就算跨越中線，亦是飛航在國際水域上空，要是打起法理官司，台北也未見得能夠討得了便宜。」張競表示，北京當局若以美國所用的理由，在國際法容許的範圍下，行使航行自由與飛越自由，只會「讓台灣壓縮防空縱深」，希望兩岸的濟濟人才們，可以「就此思考展開推演」。

據了解，「台灣海峽中間線」又稱「台海中線」或「戴維斯線」（Davis Line），是一條台灣海峽上的無形界線，也是兩岸分治留下的假想線，界線劃定起源有多種說法，卻沒有任何法律文件規範確切位置。台灣以台灣海峽中間線規劃了「防空識別區」；而中國方面則一再重申台灣海峽為「中國內海」，並不承認所謂的「中線」。