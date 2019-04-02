共機越線「捨不得批評？」　王定宇：真是奇觀

▲日前中共軍機越台海中線。（圖／翻攝自中國軍網）

政治中心／綜合報導

中共2架軍機日前穿越台海中線，有明顯挑釁行為，而我國也增派戰機緊急升空攔截。除了國防部證實此事、總統蔡英文也大動作回應外，民進黨國防外交委員會立委王定宇則提到平面媒體的相關報導，「明明是共機越界，有人捨不得批評中共，只好二邊都呼籲，對自己的國家面對侵擾保持中立，真的是奇觀啊！」

中共解放軍上月31派2架殲11戰機穿越台海中線，國防部表達嚴正抗議並譴責中共軍方此一挑釁舉動，已經嚴重衝擊區域安全穩定，蔡英文也向北京當局提出提醒並嚴正抗議。王定宇則於1日在臉書PO文提到平面媒體的相關報導，明明是共機越界，有人捨不得批評中共，只好二邊都呼籲，對自己的國家面對侵擾保持中立，「真的是奇觀啊！」

王定宇說，中共軍機越海峽中線挑釁，明明越界侵擾是共機，「看看一個台灣，有幾種反應？」他分析各報頭條，「自由是中國軍機挑釁、蘋果挑釁的是共機、聯合沒有挑釁、中時沒有共機」。也提及各界反應「民進黨：譴責中國是國際麻煩製造者」、「國民黨：呼籲二岸當局多為人民著想」、「AIT：譴責北京片面改變現狀、破壞區域和平架構」

王定宇直指，明明是共機越界，有人捨不得批評中共，只好二邊都呼籲，「對自己的國家面對侵擾保持中立，真的是奇觀啊！」