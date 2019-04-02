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「禽獸說」惹議！陳明通鞠躬道歉：我沒有針對韓國瑜

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▲陸委會主委陳明通道歉。（圖／翻攝陸委會臉書）

▲陸委會主委陳明通鞠躬道歉。（圖／翻攝陸委會臉書）

大陸中心／綜合報導

陸委會主委陳明通在1日上廣播專訪時爆出的「禽獸說」，讓高雄市長韓國瑜反擊「書讀到狗的肚子裡」，對此，陸委會一早召開臨時記者會說明。陳明通在記者會中鞠躬道歉表示，「共機穿越海峽中線，對我們是從未有過的壓力」，「拚經濟的過程當中還是要照顧到主權，過程中當然出現一些措辭不恰當、一些不舒服，我跟大家說抱歉」，「我並沒有針對韓市長」。

陸委會主委陳明通昨天接受廣播專訪時提到，「人不只是為了生活而已，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」引起熱議。

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者魏有德攝）

陳明通今（2）日緊急召開記者會表示，「對於昨天的談話，主要強調應該捍衛主權，在拚經濟同時不能忘記主權，我們也看到共機穿越海峽中線，帶給我們前所未有的軍事壓力，1月2日習近平推出一國兩制台灣方案，我把我的憂心來對國人作說明」，「主持人問我的想法，我當然要捍衛主權，拚經濟的過程中要照顧到主權，中間的過程中可能出現措辭不是很恰當，引起一些人的感覺不舒服，我在這裡說聲抱歉」。

對於被「禽獸說」冒犯的朋友，陳明通表示，「我對拚經濟的同胞有任何不禮貌的意思，我是想要在捍衛主權的同時把經濟拚起來」，「我沒有針對韓市長，大家也知道我一開始對韓市長，不管是出門前還是回來後我都給予肯定，你們可以去聽一下錄音帶，我對拚經濟這件事情是很肯定的」，但「拚經濟的過程中要捍衛主權」，「這樣拚經濟才能落實，引起一些人的感覺不舒服，真的很抱歉」。

在面對高雄市長韓國瑜批評「書到底讀到哪裡去」，陳明通表示，「他在資訊不完整之下，難免有這樣的發言，我可以理解，我並不是針對他，我也對他拚經濟、賣農產品這件事，是很支持的」，且言論被誤解「一開始讓大家誤解的人是我，我概括承受」，「韓市長公開反對一國兩制，支持中華民國很好」。

在記者提問部分立委認為「失言該下台負責」的說法，陳明通僅回應，「我有注意到．謝謝」。

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關鍵字：韓國瑜,陳明通,禽獸說,主權,拚經濟

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