豬男友！睡死放任同床女友被死黨性侵　女友悲痛欲自殺

▲同床男友睡死，讓女友慘遭性侵。最高法院判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳銘峯／台北報導

新北市20多歲的女子小詩（化名），2016年間跟男友及國中學長等人，到KTV唱歌飲酒，結束後3人一起返回男友三峽住處睡覺，但學長卻趁豬男友熟睡時，以手指性侵酒醉的小詩得逞！小詩深受打擊，更一度吞藥自殺。一二審均將賀男判刑3年4月，案經上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2016年1月間，小詩鄭姓男友的國中賀姓學長（24歲），當晚跟著小詩一夥人前往KTV唱歌喝酒，狂歡到凌晨才結束。結束後，賀男開車載酒醉的小詩與男友返回男友的三峽住處，一進屋小詩與男友就倒頭睡死。

賀男見有機可乘，摸上2人的床，對酒醉中的小詩求歡，上下其手。小詩雖拒絕，但賀男仍趁她不勝酒力，撫胸、摸下體，小詩用盡餘力撥開賀男，但意識逐漸模糊，賀男趁機手指性侵。小詩雖感到下體被插入，卻累到喊不出聲。小詩還以手肘撞男友身體求助，但豬男友竟然睡得跟豬一樣，不省人事。

小詩第二天一早質問賀男，賀男一開始全盤否認，最後才坦承指侵。小詩深受打擊，一度服藥自殺，豬男友追問下，小詩難過地說：「我變髒了。」才知道賀男的惡行，報警處理，賀男遭提起公訴。

法院審理時，賀男否認犯案，辯稱雙方情投意合，獲得小詩同意後才發生關係，懷疑是小詩與男友意圖仙人跳，打算藉機敲詐。但高院根據雙方LINE對話紀錄，以及小詩事後出現憂鬱症、焦慮症、創傷後壓力症候群等狀況，均認定賀男有罪。一二審均依照「乘機性交罪」將他判刑3年4月。案經上訴第三審，最高法院審理後，2日駁回上訴定讞。

