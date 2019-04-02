大陸稅改iPhoneXS系列降價500元　官方旗艦店銷量暴增310％

▲大陸販售的iPhone XS進行降價，幅度達8％。（圖／記者洪聖壹攝）

大陸中心／綜合報導

蘋果官方1日響應大陸增值稅減政策，進行今年首次全面降價，包括最新款Air Pods等產品皆在範圍中，單品降幅最高達8％，iPhone XS 64GB原售價是8699元（人民幣，下同），降價後為8199元；iPhone XS 256GB的價格從10099元降至9599元。據蘋果天貓官方旗艦店表示，降價後24小時內的成交量比前一日多出310％。

綜合陸媒報導，降低增值稅1日實施後，製造業等行業的適用稅率從16％降為13％，交通運輸、建築等行業的適用稅率從10％調低到9％；而北京汽油的最高零售價下調225元／噸，柴油最高零售價下調200元／噸。據悉，原先適用稅率和退稅率為16％的出口貨物1日起也將退稅率調整為13％；原先適用稅率為10％的出口貨物和出口服務，退稅率調整為9％，同時安排3個月的過渡期，讓出口企業依照原先稅率徵稅的貨物消化庫存。

大陸國家稅務總局貨物和勞務稅司副司長林楓日前表示，《政府工作報告》部署深化增值稅改革後，稅務總局立即下發通知，從匯聚改革合力、做實改革舉措、確保改革成效三方面提出12項具體措施，部署各地稅務機關迅速做好改革準備。

他表示，這次深化增值稅改革，包括「開好票、報好稅、算好帳、服務好、完善好」等面向，「其中，開好票是各項措施落地生效的重要前提。3月18日，稅務部門啟動了納稅人稅控開票軟件升級工作；3月28日，升級工作已全面完成。」

蘋果官方也跟上這波風潮，進行全面性的價格調降，官方旗艦店及天貓官方旗艦店上的單品降幅最高達8％，iPhone XS 64GB原售價是8699元，降價後為8199元；iPhone XS 256GB的價格從10099元降至9599元，iPhone XR、MacBook與iMac等產品也降價33元到1000元不等的價格。據蘋果天貓官方旗艦店表示，降價後24小時內的成交量比前一日多出310％。

▼除蘋果以外，LV也跟進降價行列。（圖／LV提供）

大陸的精品店LV、GUCCI等品牌經銷商配合稅改政策，將零售價下調3％。某LV專櫃銷售員表示，店內商品皆降下3％，也換上新的價格標籤，「以復古經典款NEVERFULL中號手袋（手提袋）為例，調價前零售價格為每隻10300元，調價後價格為每隻10000元，且全國各大專賣店、線上線下價格一致。」

該銷售員稱，對比歐美市場的價格，中國售價大約高出1000元上下，「如果代購說能比官方價格便宜兩三千元，那肯定就是假貨了。」

某GUCCI銷售員提到，稅率調低後，中國市場的零售價與外國市場差距縮小，「從消費者心態來看，如果是自己消費，也許不會太在乎千元左右的差價，但如果是買了送人，代購渠道貨源可疑，被檢測出假貨就尷尬了。」

▼GUCCI也打出降價牌。（圖／品牌提供）

據了解，除LV與GUCCI以外，也有其他奢侈品牌加入降價行列。知名鋼筆品牌萬寶龍日前表示，為響應增值稅下調政策，4月1日起對旗下所銷售書寫工具、皮具等產品進行價格調整，「具體產品價格以店舖及官方網站實際售價為準。」