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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／黑龍江2019年外貿企業減稅　預計超156億元

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▲▼黑龍江,哈爾濱,哈爾濱市。（圖／CFP）

▲黑龍江2019外企減稅，預計超156億。（圖／CFP）

《黑龍江》黑龍江2019年外貿企業減稅　預計超156億元

哈爾濱海關關稅處負責人指出，增值稅降稅政策涉及普通貨物進口和跨境電商零售進口兩個方面，以2018年進口貨值靜態測算，黑龍江省進口企業2019年將減稅約34億元（人民幣，下同，約新台幣156億元）。（黑龍江日報）

《北京》北京公園試點「生態觀賞區」　60項主題科普活動啟動

北京市公園管理中心31日在天壇公園皇乾殿舉辦2019年生物多樣性保護科普宣傳月暨愛鳥週系列活動啟動儀式，市屬11家公園及中國園林博物館將面向遊客市民舉辦近60項主題科普活動。（北京青年報）

《天津》2019年天津市級科普基地將超115家

科普工作聯席會議近日指出，2019年天津將大力推進全域科普，圍繞全領域行動、全地域覆蓋、全媒體傳播、全民參與共享，實施全域科普重點行動，確實提升全民科普素質，同時，擴大科普基地覆蓋面，2019年爭取市級科普基地總數超過115家。（天津日報）

《河北》截至目前　港澳客商在河北省投資設立企業6451家

河北省商務廳指出，截至目前，港澳客商累計在河北省投資設立企業6451家，其中香港客商在河北省設立企業6317家，澳門客商在河北省投資設立企業134家；投資總額836.4億美元，其中香港客商投資額817.9億美元，澳門客商投資額18.5億美元。（河北日報）

▲▼遼寧,大連,星海廣場。（圖／CFP）

▲前兩月遼寧集成電路產業產值同比增長94.9%。（圖／CFP）

《遼寧》前兩月遼寧集成電路產業產值同比增長94.9%

遼寧省集成電路產值2019年前兩個月同比增長94.9%，該省擁有集成電路相關企業80多家，主要集中在瀋陽、大連兩市，特別是瀋陽市，初步形成了「一項控制系統技術、四類重要整機裝備、一批關鍵單元部件和一個關鍵零部件支撐平台」的集成電路生產配套能力。（遼寧日報）

《江蘇》2020年底江蘇實現節地生態葬設施鄉鎮全覆蓋

江蘇省民政廳社會事務處調研員張漢平表示，這3年來，全省支出惠民殯葬資金達10億元，到2020年底，新建城鎮公益性公墓節地生態安葬率要達100%；立體式公益性骨灰安放等節地生態安葬設施要實現鄉鎮全覆蓋。（新華社）

《安徽》合肥白龍通用機場2019年或開工　計劃2020年建成投入運營

安徽省發改委指出，肥東白龍通用機場2019年力爭開工，計畫2020年建成投入運營，建成後主要展開商務飛行、物流運輸、應急救援等公共服務；設計為A1類通用機場，跑道長1200米、寬30米。（中安在線）

《廣東》大灣區智慧產業創新峰會在深圳舉行

「粵港澳大灣區智慧產業創新峰會」3月30日在深圳舉行，本次峰會以「創新大灣區智慧新時代」為主題，聚焦在推動發展粵港澳大灣區建設背景下，如何抓住中國改革開放再出發和粵港澳大灣區國家發展戰略的歷史機遇。（深圳商報）

▼大灣區智慧產業創新峰會30日在深圳舉行。（圖／CFP）

▲▼深圳。（圖／CFP）

ET快訊
送上「龍袍」逼表態選總統　韓國瑜臭臉：2020不在計劃之內
入圍葛萊美饒舌歌手身中多槍死亡！蕾哈娜震驚：靈魂都在發抖

關鍵字：華聞快遞,黑龍江,外貿,企業,減稅,減稅降費,增值稅

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