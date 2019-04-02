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抽中豬哥亮節目百萬名車！欠債法警「借友人名」代領　車差點飛了

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▲▼拖吊車疑失控撞迴轉BMW，差點衝進巷內民宅。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲民事部分，法官認為丁男已拿回汽車，應無損失部分判敗訴。示意圖與本案無關。（圖／記者柳名耕翻攝）

突發中心／新北報導

高等法院一名丁姓法警參加電視節目抽獎，為了提高中獎率，找了吳姓等多名同事當作人頭抽獎，果然抽中了價值119萬元的Volvo S40轎車；不料吳男離職後竟然把車子拖走，並且過戶到妻子名下，被丁男怒告竊盜。刑事部分，一審吳姓夫妻被依竊盜罪各判4個月有期徒刑；民事部分，法官認為丁男已經拿回汽車，因此判決敗訴。

據了解，丁男參加的是電視節目《豬哥壹級棒》的「看豬哥開名車」抽獎活動，主持人為已故藝人豬哥亮。

判決書指出，丁姓法警有債務問題，因此請中獎的吳姓同事代為領獎、辦理交車手續，車子也登記在吳男名下，只不過平常車子都是丁男自己使用；不料吳姓同事離職後，竟在沒告知的情況下把車子拖走，再過戶到林姓妻子的名下，雙方撕破臉。

刑事部分，法官認為中獎人是丁男，因此依竊盜罪各判吳姓夫妻檔各4月有期徒刑。民事部分，丁男要求賠償車價折舊減損、車輛無法使用損害及慰撫金，總計88萬餘元；法官審理後認為，丁男提出的二手車價不具客觀性，且很難論定車子被竊侵害人格，因此判決敗訴。

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關鍵字：豬哥亮,節目,名車,過戶

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