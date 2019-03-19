111考招新制大變革！補教名師陳立「談課綱」培養閱讀理解力

▲考招新制111學年上路，學測採五選四科目計分，大學甄選入學採計學測分數減到5成以下，許多家長、學生擔憂如何適應新的課綱機智，達到有益的學習效果。（圖／陳立教育集團提供）

生活中心／台北報導

108新課綱上路新課綱上路，對學校的影響深遠，變革最大就屬高中階段的學生，大學招聯會也同步推動111學年的考招新制。少子化的浪潮影響，家長雖然更願意花精力金錢在教育上栽培小孩，卻擔憂政策變來變去，孩子的心態如何準備調適來面對未來繁雜的考試路徑！陳立教育集團的董事長陳立認為，當前全球化競爭力加劇，台灣慢慢重視跨領域發展，課綱最大改革是強調素養導向，目的強化學生閱讀理解能力，不侷限在學科知識。

108課綱上路 鼓勵多元學習選擇

身在教育第一線的陳立老師，40多年前白手創立陳立數學補習班，擁有豐富教學經驗與師資團隊！他提到，過去的聯考教育制度重視計分，在乎學生有沒有在課本習題中融會貫通；不過，未來社會重視學生有沒有能力用知識解決問題，具備理解與溝通能力，釐清思考脈絡來應用於生活層面，升學體制中的「紙筆考試分數」不在是唯一指標。





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▲陳立教育集團的董事長陳立老師表示，許多家長擔心新課綱的素養導向學習，將改革考試的方向，不好準備！其實背後最大目的是訓練學生跨領域學習，以數學來說，把生活常見的元素融入題型，增強孩子思路與理解能力，未來能夠運用在生活層面。（圖／記者記者林敬旻攝，下同）

雖然新課綱吵得沸沸揚揚，但陳立老師給予108課綱持正面的態度，「新制課綱最重要精神是強調跨領域學習，大量語文閱讀來精進表達力，實際層面校內減少必修、增加選修，鼓勵學生選擇自己有興趣課程；考試部分同時放寬限制，例如：美術、藝術相關科系，數學需求性不高，大學相關科系申請時不採計，讓考生減少備考壓力。」許多大學院校也紛紛開設跨域學程，提供給高中生多元學習的機會，替自己的未來加分。

過往二月登場的大學學測，考試採計國英數地自五科加總級分，但從108學年開始，學測改為五科選考四科計分。招生管道提供：特殊選才、大學繁星推薦、個人申請及考試分發，校系使用科目由最多五科降四科為上限，讓高中生有較多時間適性探索，大學院校同時也能思考需要什麼樣的人才。





▲▼陳立老師觀察，近年家長思想比較開通，尊重孩子適性發展，希望他們能夠成為終身學習者。

111招考新制改革 高三生朝向多元發展

陳立教育集團董事長陳立解釋，新課綱重視素養起源和思路，大學選才除了參採新型學測、分科測驗外；申請入學也為了高三學習完整往後挪到5~6月，並在二階段同分群增加時將『高中學習歷程』，與學測成績當作錄取參考，最少站50％以上，這意味學生在高中時提早規劃自己的學習方向，方能將學習歷程完整呈現。



陳立老師觀察，近年家長思想比較開通，尊重孩子適性發展，不再逼迫他們非得念經濟、法律等熱門科系，他以數學考試為例，「調整五選四，打破過去五科必考，每科成績佔比都重要的特性，學生按照性向選擇考科來選填志願」教育部希望生活化命題，題型就用文章闡述使用數學價值，透過閱讀概念把語文和數學結合起來，幫助學生釐清思路增強理解能力，運用在生活層面。





陳立老師表示，108課綱改制的影響，升大學選才方式已經不一樣，從素養到跨領域的變化，課本講義的內容也在調整，舊有的題目拿出來教根本沒意義，而「陳立教育集團補習班」的師資屬於研發型團隊，根據課綱精神設計學習講義，學科則採分流編班規劃，按照學生重視的科系去設計班別內容，降低學習負擔。另外，「陳立教育集團補習班」參加全台所有教育公聽會與研討會，集結北中南的資訊彙整，除了學校課程依據新課綱去編排授課方向，同時連結高中老師校長及大學教授的建議方針，掌握最新升學資訊輔助考生穩紮穩打落實全新課程。

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