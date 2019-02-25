小五數學「做蘋果派用掉三分之二麵粉，求糖用量」　博士班也放棄

▲網友幽默回應，蘋果派有的人喜歡吃無加糖的口味。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

劉姓網友22日在臉書公開社團「靠北金門」PO出一道數學題，明明題目裡提到的都是麵粉，最後要算的卻是用掉多少公斤的「糖」，讓他忍不住提問，「小學五年級數學題數真難，誰會這題？」

照片中只見紙上寫著，「麵粉一包重八分之五公斤，做蘋果派用掉全部的三分之二，做蘋果派用掉多少公斤的糖？」雖然大部分的網友看到題目都知道是老師打錯字，但還是忍不住留言調侃，「去請教吳寶春，他會」、「今天烹飪老師請假，所以由數學老師代課」、「答案是0，因為是無糖蘋果派」、「告訴老師，有人喜歡甜一點，有人喜歡不甜，看個人口味所以隨意」、「博士班無法作答，放棄」。

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▲出題老師錯把麵粉寫成糖。（圖／翻攝自Facebook／靠北金門）

這件事也讓部分網友想到先前臉書「爆廢公社」的另一道數學題，內容提到，「弟弟今年7歲，他4年後的年齡與哥哥2年前的年齡相等，問弟弟今年多少歲」，同樣在網路上引起熱烈討論。

當時PO文的女網友爆笑提問，「我很想知道這題目誰出的，到底錯在哪？出來，我保證不打死你。」其他人則跟著留言開玩笑，「應該是要問哥哥幾歲才對吧」、「哈哈哈，突然變成腦筋急轉彎嗎？」、「到底是在考國文還是數學啊」。

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