小米「10元瘋狂秒殺」時段公開！今午12點搶電子鍋、明天有空淨機

▲小米米粉節開跑，官網半小時就被塞爆。（圖／翻攝小米官網）

記者蔡惠如／綜合報導

小米4／2至4／7一年一度的回饋活動「米粉節」正式開跑，針對家電有50元至1,000元不等的降價促銷，除產品降價外，還有另一個重頭戲便是能用10元買到家電的「限時10元瘋狂秒殺」活動，今（4／2）米粉節開跑首日，也公布秒殺時段，中午12點整，原價2,495元的IH電子鍋只要10元！而目前小米官網爆滿，官方目前搶修中，表示最新訊息會在粉絲團上公佈。

「限時10元瘋狂秒殺」活動在之前曾表示會限量釋出的商品，包括掃地機器人、直流變頻電風扇、空氣淨化機跟小米AI音箱都入列。達人表示，建議開好頁面先登入小米帳號，且將放到購物車商品盡快結帳，避免訂單失效無法成功買到。

秒殺商品時段如下：

4／2 中午12：00 米家 IH 電子鍋，原價2,495元，秒殺價10元，限量10台。

4／2 中午12：00 米家石英錶，原價1,795元，秒殺價10元，限量20只。

4／2 15：00 AMAZFIT 運動手環 2，原價1,395元，秒殺價10元，限量20只。

4／2 15：00 米家床頭燈，原價1,295元，秒殺價10元，限量20台。

4／2 18：00 小米A2紅色手機，原價6,499元，秒殺價10元，限量10台。

4／2 18：00 米家智慧攝影機，原價655元，秒殺價10元，限量30個。

4／3 中午12：00 小米空氣淨化器 2S，原價4,495元，秒殺價10元，限量10台。

4／3 中午12：00 米家恆溫電水壺，原價1,195元，秒殺價10元，限量20台。

▲10元限量商品秒殺時段。（圖／翻攝小米官網）