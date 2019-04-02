　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

米粉節祭優惠限時開跑！ 小米9、紅米7同步開賣

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼2019米粉節。（圖／翻攝小米台灣官網）

▲2019米粉節。（圖／翻攝小米台灣官網）

科技中心／綜合報導

小米每年4月都會舉辦的米粉節於今（2）日開跑，除了有多款商品下殺外，上月發表小米9、Redmi Note 7與Redmi 7等三款新機也同步開賣。

這次米粉節針對現上市的智慧家庭裝置，首先推出「現買現折」特價活動，石頭掃地機器人原價12,995元，直接降價1,000元，特價11,995元就可入手；原價4,495元的小米空氣淨化器2S，也降價500元，特價3,995元；米家直流變頻電風扇折價100元，原價1,995元，特價1,895元。

▲小米家電。（圖／翻攝小米台灣官網）

▲小米掃地機器人。（圖／翻攝小米台灣官網）

而針對影音與配件相關產品，也推出特價優惠，包括小米AI音箱原價1,495元，特價1,395元；AMAZFIT運動手環2，原價1,395元，特價1,295元；90分金屬旅行箱原價4,995元，特價4,695元；米家石英錶原價1,795元，特價1,495元。

▲▼小米9。（圖／記者邱倢芯攝）

▲小米9。（圖／記者邱倢芯攝）

而上月發表的小米9、Redmi Note 7與Redmi 7等三款新機也在今（2）日同步開賣，其中小米9與Redmi 7今日僅在小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦店上市，中華電信、遠傳電信、台灣之星與亞太電信則是在4/15開賣；而Redmi Note 7則是於今日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店、遠傳電信、台灣之星與亞太電信全面開賣。

本次米粉節活動從4月2日開跑，預計將於4月4日晚間23：59分結束，想搶便宜的民眾記得把握機會。

ET快訊
私密處變緊..醫內診摸到「健康步道石頭」！她羞：每月1次
嫌女友粗俗「像鄉下人」想分手網罵翻！他舉例完風向逆轉
「禽獸說」惹議！陸委會主委陳明通鞠躬道歉：不是針對韓國瑜
米粉節開始半小時就出狀況！網站塞爆米粉哀號：沒辦法結帳

關鍵字：小米,紅米,米粉節,優惠,限時優惠

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

小米「10元瘋狂秒殺」時段公開！今午12點搶電子鍋、明天有空淨機

連假四天好無聊　LiTV推首購優惠方案、每月99元讓你戲劇追好追滿

iPhone也要玩反向無線充電　郭明錤：2019年蘋果手機將配有更大容量電池

小米米粉節今開搶！掃地機器人7千有找　官網半小時塞爆超載

米粉節祭優惠限時開跑！ 小米9、紅米7同步開賣

Nokia X71今亮相　五鏡頭手機Nokia 9 PureView也現身

遠傳Galaxy S10優惠限時加碼　月租999以上手機9,990元帶走

LINE「櫻花雨」讓你眼花撩亂？怎麼關閉看過來

myVideo兒童節應景新上架　台灣大祭「親子99家庭號」限時快閃優惠

高雄北漂工程師寫程式計算「韓」字曝光量　網：想斗內了

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

首次接生！新人消防員變產婆　閃電系女娃2分鐘車內順利產出

漁光島藝術節開幕「零件殘骸」　滿地民眾狂搖展品...網：真的很沒水準

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

小米「10元瘋狂秒殺」時段公開！今午12點搶電子鍋、明天有空淨機

連假四天好無聊　LiTV推首購優惠方案、每月99元讓你戲劇追好追滿

iPhone也要玩反向無線充電　郭明錤：2019年蘋果手機將配有更大容量電池

小米米粉節今開搶！掃地機器人7千有找　官網半小時塞爆超載

米粉節祭優惠限時開跑！ 小米9、紅米7同步開賣

Nokia X71今亮相　五鏡頭手機Nokia 9 PureView也現身

遠傳Galaxy S10優惠限時加碼　月租999以上手機9,990元帶走

LINE「櫻花雨」讓你眼花撩亂？怎麼關閉看過來

myVideo兒童節應景新上架　台灣大祭「親子99家庭號」限時快閃優惠

高雄北漂工程師寫程式計算「韓」字曝光量　網：想斗內了

他離家失蹤親人徹夜狂尋　10公里外找到...卻成浮屍

春遊補助上路！新北住宿最高補助千元　新北文化館同步加碼

最高罰3600！休旅車螃蟹式橫移跨槽化線　害物流車慘堵匝道

突破百萬訂閱里程碑！　金融時報開啟「付費新聞」時代

染完隔天可以洗髮？4個染髮Q＆A：一年最好不要超過4次

默默變有錢！拒當月光族這招必學　「零存整付」外幣定存低門檻每月領息

雲端最前線／六都就職滿意度韓國瑜第三 52%高雄市民不支持參選2020

台股基金Q1績效戰勝大盤　前10名股票型基金績效逾18%

正妹同事邀「休假一起泡湯過夜」…被動男求助　老司機神回覆

謝世謙掌華航被影射「陳菊門下」？　總統府駁斥：並不認識

3C家電熱門新聞

蘋果刺激換機　多款舊設備無法更..

LINE聊天室下櫻花雨　加碼特..

LINE「櫻花雨」怎麼關閉看過..

三鏡頭手機Nokia X71今..

iPhone XI多鏡頭「三角..

工程師寫程式計算「韓」字曝光量

Sony Xperia 10 ..

米粉節開跑　掃地機器人7千有找

Google高管推特暗示Pix..

蘋果iPhone舊換新方案再度..

網友認為S10+整體勝P30 ..

詐騙！免費送米奇貼圖轉發「#真..

米粉節祭優惠限時開跑！ 小米9..

除收回訊息...LINE「隱..

更多熱門

相關新聞

快訊／米粉節剛開跑出狀況　網站當機搶修　米粉哀嚎

米粉節在今（2）日早上10點剛起跑，沒想到網站就因系統流量超載而當機，小米台灣官網的臉書，也證實此事，緊急發佈公告，強調正在火速搶修中，待搶修完畢，將於小米台灣Facebook 公告。

米粉節開跑　掃地機器人7千有找

飯店百貨　連假推活動美食搶客

星巴克這2天「只有4小時」買1送1

花蓮兒童月　遊樂場區推出兒童優惠

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反擊

嗆正宮「一天愛愛兩次」　小三：我翁家媳婦

她「吞下FM2」求老公自己來…醒來嚇傻：在幹什麼！

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

妻買4鈕扣褲！老公急阻止真相羞炸

《玩很大》輸了走心：氣死！

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面