米粉節祭優惠限時開跑！ 小米9、紅米7同步開賣





▲2019米粉節。（圖／翻攝小米台灣官網）

科技中心／綜合報導

小米每年4月都會舉辦的米粉節於今（2）日開跑，除了有多款商品下殺外，上月發表小米9、Redmi Note 7與Redmi 7等三款新機也同步開賣。

這次米粉節針對現上市的智慧家庭裝置，首先推出「現買現折」特價活動，石頭掃地機器人原價12,995元，直接降價1,000元，特價11,995元就可入手；原價4,495元的小米空氣淨化器2S，也降價500元，特價3,995元；米家直流變頻電風扇折價100元，原價1,995元，特價1,895元。





▲小米掃地機器人。（圖／翻攝小米台灣官網）

而針對影音與配件相關產品，也推出特價優惠，包括小米AI音箱原價1,495元，特價1,395元；AMAZFIT運動手環2，原價1,395元，特價1,295元；90分金屬旅行箱原價4,995元，特價4,695元；米家石英錶原價1,795元，特價1,495元。

▲小米9。（圖／記者邱倢芯攝）

而上月發表的小米9、Redmi Note 7與Redmi 7等三款新機也在今（2）日同步開賣，其中小米9與Redmi 7今日僅在小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦店上市，中華電信、遠傳電信、台灣之星與亞太電信則是在4/15開賣；而Redmi Note 7則是於今日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店、遠傳電信、台灣之星與亞太電信全面開賣。

本次米粉節活動從4月2日開跑，預計將於4月4日晚間23：59分結束，想搶便宜的民眾記得把握機會。