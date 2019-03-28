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小米台灣2019米粉節三機齊發　新品牌Redmi一同亮相

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼小米米粉節。（圖／記者邱倢芯攝）

▲小米台灣將在4/2起舉辦一年一度的米粉節。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

小米台灣今（28）日舉辦2019米粉節新品發佈會，於年度盛事米粉節前夕三機齊發，不但有小米年度旗艦機「小米9」登場，也同步帶來今年獨立新品牌Redmi首款雙機Redmi Note 7與Redmi 7一併登台。

三款新機預計在4/2一同開賣，不過小米9與Redmi 7在4/2當天僅在小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦店上市，中華電信、遠傳電信、台灣之星與亞太電信則是在4/15開賣；而Redmi Note 7則是於4/2起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店、遠傳電信、台灣之星與亞太電信全面開賣。

年度旗艦機小米9
小米年度旗艦機「小米9」採用全曲面設計，背面曲線流暢、弧度溫潤適手，讓手機整體更顯輕薄。機身採奈米全息紋理工藝，通過結合光學增亮與奈米全息的雙層鍍膜，呈現金屬與彩虹結合。無論是全息幻彩藍還是全息幻彩紫都會隨光線流轉變幻，綻現一道優美的流線，泛起一波夢幻光感。

▲▼小米9。（圖／記者邱倢芯攝）

該款手機正面配備6.39吋、19.5:9的AMOLED水滴全面屏，支援第二代陽光螢幕、256階護眼技術，同時搭載全新第五代螢幕指紋解鎖模組，解鎖速度較上一代提升25%、效率加倍。此外，小米9的下邊框寬度僅3.6mm，以90.7%超高螢幕占比，成為目前小米歷代手機中最窄邊框的旗艦機。

小米9搭載高通最新旗艦級Qualcomm Snapdragon 855行動平台，採用最新7nm制程，安兔兔跑分可達38萬以上；此外，全新Kryo 485架構三叢集CPU最高頻率可達2.84GHz，單核性能相比上代運算速度最高提升45%，新一代Adreno 640 GPU性能相比上代遊戲速度提升20%。採有第四代 AI 引擎新增獨立硬體 AI 加速器，AI 性能是上一代三倍。

搭載LPDDR4x 2133MHz高速記憶體的小米9，以兩項Turbo技術提供雙重大提速，針對日常使用常見問題進行優化處理，其中透過優化資料碎片重整機制，影響系統及應用啟動速度的隨機讀寫速度增幅最明顯；此外，手機長期使用後的慢速現象也將獲得改善，在模擬18個月使用後，小米9卡頓現象降低35%，有效延長手機使用壽命。

小米9搭載SONY 4800萬超廣角微距 AI 三攝，主鏡頭採用4,800萬畫素SONY IMX586旗艦感測器，1/2吋超大感光元件，用戶可選擇拍攝4,800萬高解像度相片，或在低光度環境通過四合一1.6 μm大畫素拍攝出更清晰更明亮的作品。

▲▼小米9。（圖／記者邱倢芯攝）

對焦則採用相位及雷射混合方案，輔助人臉辨識，讓小米9在拍攝人像時對焦更快更精準，並以紅外線感測器檢測紅外線強度，優化畫面白平衡，讓光線還原更真實。另外，小米9增添1,600萬超廣角鏡頭，在拍攝建築和多人合影時系統會AI提醒切換超廣角鏡頭，超大視野一覽無餘，並透過 AI 畸變矯正技術，解決普通廣角邊緣變形之痛點。同時此1,600萬超廣角畫素相機亦支持4cm超近微距拍攝，讓細節展現無遺。

小米9擁有4,800萬高解析度鏡頭、1,600萬超廣角微距鏡頭以及1,200萬長焦人像鏡頭的三鏡頭組合，讓小米9在權威網站DxOMark的相機評測中取得了112分的高分，其中影片拍攝項目更以99分的高分獲得青睞，拍照功能全面大躍進。

繼手持超級夜景及960幀慢動作攝影後，小米9更添兩項明星功能：AI 相機內置的「月亮模式」，可拍攝出清晰的月亮紋理，呈現完美視覺效果；「運動跟拍」則利用AI技術模擬雲台效果，可即時跟蹤運動物體，讓影像拍攝更加穩定，輕鬆捕捉任何精彩瞬間。

小米9內建3,300mAh電池，首發Charge Turbo極速充電，同時支援27W有線充電及全球首款功率最高的20W無線充電。其中，27W有線充電能夠在60分鐘充滿100%電量，小米9充電技術亦通過德國權威機構萊茵TÜV的安全快充2.0認證，安全可靠。小米9售價13,999元（6GB+128GB）。

另外，由於小米9為全球首款支援20W無線充電，官方也推出小米無線充電器（20W快充版），擺脫傳統充電的繁瑣與束縛，讓充電更加便捷自在，售價新台幣695元，於4月2日起在小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦店開賣。

「品質小金剛」Redmi Note 7
2019年1月小米宣布紅米系列全面進行品牌升級，以「Redmi」品牌吸引嚮往極致性價比與高品質的用戶。小米台灣正式發布Redmi品牌首款新機 – Redmi Note 7。Redmi Note 7設計緊扣時下流行元素，光影幻彩漸變設計提供暮光金與夢幻藍，以及非漸變的亮黑色，光彩隨光影漸變，體驗流光溢彩的美感。

▲▼Redmi。（圖／記者邱倢芯攝）

Redmi Note 7正面搭載6.3吋、19.5: 9顯示比例的FHD水滴全螢幕，支援護眼模式，機身前後皆採用康寧第五代大猩猩玻璃，特別強化了邊框與邊角，在按鈕及手機孔支援生活防水保護，減低因意外造成的影響，有著品質小金剛的美稱，讓用戶可以安心使用更長時間。另外，Redmi Note 7首度提供18個月超長保固，讓用戶擁有最高品質的體驗。

處理器方面，Redmi Note 7搭載主頻高達2.2GHz 的「升頻版」Snapdragon 660 AIE行動平台，進一步提升性能等級，確保用戶在玩遊戲及處理數據時，擁有頂尖性能表現。搭載4,000mAh超大電量，延續Redmi系列超長續航傳統，並支援Qualcomm Quick Charge 4快充技術，可縮短使用Type-C充電所需時間，滿足大部分用戶超過一天的使用所需。

Redmi Note 7採用旗艦級4,800萬像素感光元件的AI 雙攝鏡頭，當進行拍攝時，傳感器利用Tetracell技術將四個像素組合成一個大的1.6μm像素，即使在低光源的環境下，也能使拍攝出來1,200萬像素照片更加明亮清晰，大大提升感光度。

此外，Redmi Note 7搭載1,300萬畫素前置鏡頭，結合小米 AI 功能，支援廣受好評的夜景模式、AI 辨識場景、智慧美顏及人像模式，讓用戶可以輕鬆拍攝出色照片，將同價位的智慧型手機相機素質推向更高水準。Redmi Note 7（4G/128G）售價6,999元。

Redmi 7高電量低耗能　兩天充一次電就好
Redmi 7搭載Qualcomm Snapdragon 632八核心行動平台，Kryo 250 八核CPU讓性能提升40%，運行速度更快更流暢，而Qualcomm Adreno 506 GPU強大的圖形處理能力，能打造更豐富生動的遊戲畫面。

另外，Redmi擁有4,000mAh超大電量，透過Snapdragon 632處理器具備更高的電池續航效率，帶來長效續航。Redmi 7擁有強大性能，從日常使用和遊戲中都能擁有極致的體驗。

Redmi 7機身正面一如Redmi Note 7一樣採用康寧第五代大猩猩玻璃，一體成形四曲面漸變色背蓋，搭載通過德國萊茵TÜV護眼認證的6.26吋水滴全螢幕，19：9的螢幕比例與86.83%的螢幕占比，帶來更廣闊的視覺體驗，獨家訂製0.85mm微縫聽筒，為螢幕騰出更多空間。機身採時尚雙色漸變設計，以透明壓縮注塑和奈米級噴塗工藝，使色彩流暢自然、機身晶瑩剔透及手感細緻圓潤，提供夢幻藍、魅夜紅、亮黑色三款顏色供用戶選擇。

▲▼Redmi。（圖／記者邱倢芯攝）

Redmi 7配備1,200萬+200萬像素AI雙攝鏡頭，採用1.25μm的大像素，能簡單拍出令人驚豔的照片，支援 AI 景深效果與多達27種 AI 場景辨識，即時優化照片。

前置鏡頭搭載800萬像素 AI 美顏相機，精準辨識五官，同時支援 AI 人像模式景深效果，在光線較暗時，隨即開啟智慧補光功能，昏暗環境下也能拍出清晰的照片。此外，同時配置的收音機、大音量、紅外線遙控、獨立耳機孔、人臉解鎖等功能，滿足廣大使用者的需求。Redmi 7（3G/32G）售價3,999元。

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