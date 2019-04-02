小米米粉節今開搶！掃地機器人7千有找　官網半小時塞爆超載

▲小米家電在米粉節釋出優惠。（圖／翻攝小米台灣官網）

記者蔡惠如／綜合報導

4／2大陸品牌小米一年一度的促銷季「米粉節」開跑，針對家電釋出專屬優惠活動，其中原價7,895元的米家掃地機器人直接「降價1,000元」，特價6,895元開賣，官網還一度塞車進不去，建議消費者多試幾次。

針對智慧家電，多半是舊品直接降價優惠，包括石頭掃地機器人原價12,995元，直接降價1,000元，特價11,995元就可入手；原價4,495元的小米空氣淨化器2S，也降價500元，特價3,995元；米家直流變頻電風扇折價100元，原價1,995元，特價1,895元。

▲石頭掃地機器人，可提供濕拖功能。（圖／翻攝小米台灣官網）

其他包括米家恆溫電水壺，原價1,195元，特價1,145元；米家智慧攝影機原價665元，特價625元；米家LED智慧檯燈，原價995元，特價895元，還有Yeelight智慧燭光氛圍燈，原價1,395元，特價1,095元，都有50元至300元的折扣。

針對影音與配件相關產品，也推出特價優惠，包括小米AI音箱原價1,495元，特價1,395元；AMAZFIT運動手環2，原價1,395元，特價1,295元；90分金屬旅行箱原價4,995元，特價4,695元；米家石英錶原價1,795元，特價1,495元。

▲小米空氣清淨機2S。（圖／翻攝小米台灣官網）

此外，4／2至4／7期間針對居家明星商品包括小米空氣淨化機2S、米家掃地機器人與變頻直流電風扇，祭出「限時10元瘋狂秒殺」，最低用台幣10元就可把產品搬回家。

而上月發表的小米9、Redmi Note 7與Redmi 7等三款新機也在今（2）日同步開賣，其中小米9與Redmi 7今日僅在小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦店上市，中華電信、遠傳電信、台灣之星與亞太電信則是在4/15開賣；而Redmi Note 7則是於今日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店、遠傳電信、台灣之星與亞太電信全面開賣。