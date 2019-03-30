新北門牌又醜又危險？時力連署停掛：最起碼辨識功能做好

▲新北市新式門牌。（圖／翻攝自我的新北市臉書）

政治中心／綜合報導

新北市政府27日起將免費為市民把舊式門牌更換為新式，不過門牌新設計在網路上掀起各種批評聲浪，而時代力量新北黨部也發起連署，要求新北市政府立即停止換掛作業，認為不只是美醜問題，而是新門牌隱藏安全風險，更批「一個門牌看盡新北市府的不尊重專業」，在換門牌前應「全面重新檢討」，把「最起碼的辨識功能做好」。

時代力量新北黨部29日在臉書發起連署表示，新門牌不只是美醜問題，更隱藏安全風險。因此嚴正要求新北市政府請立即停止門牌換掛作業，請市府「全面重新檢討，要換門牌，就請先把最起碼的辨識功能做好！」

時代力量新北黨部認為，面對新門牌公布後市民的強烈反彈，，市府卻以「新門牌在新市府團隊上任前即進入製作階段，倘若中途更改反而會造成公帑浪費」及「底色的變動是因為施作廠商考量門牌釘掛在戶外，長時間曝曬，與原設計者討論後決定微調顏色，絕無顏色的意識形態。」兩個理由回應，並堅持作業。「問題是，這些說法有道理嗎？」

先不論侯市長曾是朱市府團隊的「前副市長」，這樣切割是否能讓人信服。真的要省錢，門牌設計上就應該盡量用「單色」，否則每多一個顏色，印刷輸出就會多一筆費用。時代力量新北黨部指出，目前被市府「微調」完的設計，才是真正浪費公帑，且「淺藍底＋白字」在色彩學上的明視度明顯比「綠底＋白字」還要低，經過長時間曝曬後，辨識上會更加困難。

時代力量新北黨部解釋，新門牌的配色經過專家及配色網站的檢測後發現門牌會讓部分色盲朋友看不清楚，甚至連一般視力的民眾都有辨識困難。如此可能造成色弱的駕駛人找門牌時將花費更多精力，而提高交通意外的機率，或是遭遇危難需要緊急救援時，消防車及救護車可能因為門牌不易辨識延後到場，阻礙救援。

時代力量新北黨部說明，回歸設立門牌的政策初衷，就是要便利市民找尋地址。新門牌的美醜與否或許見仁見智，但配色上的不及格所導致的不便與危險，請一定要重視。如果更換門牌可能危害市民安全，市府實在不該再以「錢都花了」為由固執己見，為換而換，將錯就錯！「因此，我們嚴正要求，新北市政府請立即停止門牌換掛作業！請市府全面重新檢討，要換門牌，就請先把最起碼的辨識功能做好！」