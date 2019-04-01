買水果蛋糕慶生！剖開一看「半顆熟蛋」塞中間…網笑翻：真材實料

▲買蛋糕慶生，結果吃到整顆蛋。（圖／網友Luiz Fc授權提供，請勿任意轉載）

記者朱世凱／綜合報導

蛋糕雖然是用雞蛋加麵粉烘焙而成，不過如果剖開出現完好雞蛋，你會怎麼想？澳門一位網友在臉書分享，自己到麵包店買水果蛋糕慶生，沒想到一切開來，卻看到一顆沒有攪成蛋液就烤熟的蛋，讓他笑說「這還真是第一次呢！」

這名網友在臉書社團「PLAY HARD 玩硬」上指出，「吃蛋糕這麼久，第一次吃到裡面包有整顆雞蛋的！」從附上的2張圖片可以看出，上頭充滿水果的奶油蛋糕相當可口，不過切開以後，卻看見巧克力糕體中央出現半顆水煮蛋。

▼水果蛋糕十分可口，外觀看起來相當正常。（圖／網友Luiz Fc授權提供）

網友看完紛紛笑說，「真的是很有職業道德」、「真‧蛋糕」、「新鮮雞蛋做成，絕無偷工減料」、「大開眼界」、「原料是雞蛋，感覺滿合理」、「有沒有塞紙鈔的」、「沒攪勻就烤，確定能吃嗎？」、「有沒有蛋殼，好好奇」。原po分享照片後，不到半天就吸引破千讚，許多人也熱烈討論真實性。

▼蛋糕糕體出現煮熟蛋。（圖／網友Luiz Fc授權提供）

對此，原po接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，這是前天（3月30日）的事，當天打算買蛋糕慶生，但因為各種理由導致31日晚上才買到，「後來一個人吃了一半吃不完，想起明天是4月1日（愚人節），所以就惡作劇一下。」

雖然最後證實是騙人的，但也成功吸引網友討論，大家都認為這是相當有趣的構思，「未來如果想整人，不妨可以利用這種方式。」