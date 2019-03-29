花蓮「正當冰」北投展店！　老闆曝背後辛酸原因：為盡本分落得悲哀窘境

▲ 花蓮正當冰 。（圖／正當冰授權使用）

記者張嘉晏／綜合報導

「花蓮正當冰」的老闆李孟龍為了宣揚食安理念，在2015年特地辭去百萬年薪的工作，來到花蓮賣天然冰淇淋。不過冰淇淋成本高昂，加上花蓮近年來人潮減少，老闆幾乎都過著四處貸款的日子，因此今年決定來到北投展店。不過展店第一步就遇上了困難，他們因此想用「味覺教育」的方法先解決當下的困境；貼文一出也吸引了大批粉絲「冰友」支持打氣。

正當冰粉專在28日發文，他們表示在偏鄉經營冰店已經難以支撐，目前正在北投開展新店。他們指出，一開始老闆認為，「商人能對自己國家做出的貢獻只有兩個，一是繳稅、二是提供工作機會。」正當冰從開業的第一年、營業額都還沒到就主動去國稅局請教開發票的流程，還被對方勸退；且向小農們購買的農產品幾乎都沒有發票，每年超過10%的淨利都給了政府。

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另外粉專也指出，連假的時的正當冰常需要候位，狀況好一點的話一天利潤可以到3千元左右，但回到平日，他們時常有好幾個月營收都不到2千元，就算連假賺得再多，營收還是被大部分的成本吃掉。他們表示，即使許多當地人支持正當冰的理念和產品，但冰淇淋終究不是生活必需品。

▲ 正當冰堅持選擇用天然原料製作 。（圖／正當冰授權使用）

貼文指出，在花蓮，有很多人不是到水泥廠吸粉塵，就是從事一年收入不到20萬的農業工作，「花蓮的許多商業發產的專案最後不了了之，沒有多創造出什麼工作機會。七期還是冷風颼颼，花蓮港沒有成為一座吞吐量超大的商埠、她懷抱的向日廣場，如今成了鬼城般的存在。」

他們無奈表示，東部有良好的空氣品質和土壤，本最該成為台灣「結合養生、原民文化、農產、海洋」的文化觀光大縣形象，但是多年以來他們卻甚麼也沒看到；他們也發現，仰賴農產水果的正當冰，因為花蓮小規模的無毒農業，成本一直居高不下、價格上無法在本地市場競爭。

他們透露，即使帶著「實實在在做人、正正當當做冰」的理念，換來的卻是四處貸款、東奔西跑的日子，「穿著破損不捨得丟、去外地演講不敢睡旅館兩個人窩車上，偷偷羨慕員工出國玩，我們五年來卻連三天的國旅都不曾有......。」而更可怕的是，這樣的日子看不到盡頭，「只是為了簡簡單單的盡商人的本分：繳稅、提供工作機會，這真的是一件弔詭到悲哀的事情。」

正當冰表示，這次到北投開店，從一開始的裝潢就遇上了難題，他們申請了30萬的青創貸款作為裝潢費，卻因為「存款始終沒有超出過20萬，資金水位五年來都偏低」而沒有通過；他們不想靠群眾募資，卻也不想欠工班工錢。

▲ 老闆李孟龍推出味覺教育，希望讓孩子從小建立正確的食安觀念。（圖／正當冰授權使用）

粉專表示，他們目前正在申請另一項政府的補助貸款，但就算通過了也要3個月後才能核發，因此想繼續開設「味覺教育課程」，內容是讓孩子參與化學製冰過程，了解「化學草莓冰從頭到尾都沒有草莓的可怕」，同時也會教孩子如何製作天然的冰淇淋，讓孩子從小學習正確安全的食品安全觀念。

最後老闆也表示，藉由上課的方式收費只能解決他們的燃眉之急，自己也不確定這樣的方式是否可行，因此上網說出實際狀況，詢問一下大家的意見；同時他也自我解嘲「不要再以為我做很久也很有名，應該褲袋滿滿。沒有，我只有褲底一包而已XD。」