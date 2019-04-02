　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

傅達仁「死的時候要放砲」…300萬安樂死買尊嚴　留無價記憶遺產

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲傅達仁（左）挺過一次生死交關後，傅俊豪（右）把握時光，結婚，讓父親當主婚人，親眼看到兒子成家立業。（圖／鏡週刊提供，下同）

 圖、文／鏡週刊

傅達仁出生時母親過世，4歲父親戰死成了孤兒，成長於和平、奮鬥、救中國的一代人，人生宗旨是奮鬥向上。孤兒成為籃球國手、電視主播，一生輝煌都在螢光幕中，面對生命的最後一年，他不願於病床靜默，高調提倡安樂死合法化理念，也身體力行，以喜樂的面貌，對家人、觀眾說再見。

兒子傅俊豪曾經質疑父親，也覺得父親自私，直到看見父親瀕死神情，以及父親在他懷裡安詳睡去的模樣，才終於接受父親理念，承繼他的遺志。傅達仁遠赴瑞士進行安樂死，花光300萬元積蓄，但留給家人的，卻是無比珍貴的記憶遺產。

只要喝下手中那杯藥，生命就結束了。影片中，85歲的傅達仁舉杯面對鏡頭說：「中華民國萬歲，台灣萬歲，再見！」分2口把藥喝下，一直摟著他的兒子傅俊豪撇過脹紅的臉，似乎要哭了，但又忍住，讓自己帶著微笑對父親說：「爸爸，我們愛你。」歡樂送終，是一家人的共識，妻子鄭貽也努力讓自己笑著說：「不痛了、不痛了，輕鬆了。好棒！時間（死亡時間）正好是雙數，12點58分。」卻忍不住眼眶的淚。影片在〈奇異恩典〉的歌聲中結束，那是2018年6月7日，傅達仁於瑞士完成安樂死。

請繼續往下閱讀...
飲藥前，傅達仁（前中）與兒子傅俊豪（前右）、妻子鄭貽（前左）、兒子生母陳秋萍（後右）、媳婦（後左）合照，把握時間共處，約定歡笑面對。（傅俊豪提供）

　

愛與犧牲　喪禮不掉淚

28歲的傅俊豪輕輕推開傅達仁的房門，曾經放滿一整排藥的櫃子，已經收拾好了，2、30張父親生前畫的油畫仍擺著，最大的一張，描繪的是第一次前往瑞士時，父子倆擁抱的合照。傅俊豪說，父子房間相鄰，夜半時父親疼痛呻吟，拿止痛藥吃不慎摔倒，種種聲音他聽得清楚，常得起身幫忙。父親離世未滿一年，現在回家，仍感覺父親還在，叫一家人吃飯的宏亮聲音還在這公寓中迴響。

今年2月，傅俊豪當選第一任「中華安樂善終立法促進會」理事長。「爸爸生前極力倡導安樂善終在台灣可以合法化，所以請託各界好朋友一起成立這個協會，一起敦促安樂善終立法。」他穿著西裝受訪，說話也像個新聞主播，「我希望大家可以更了解我們安樂善終瑞士之旅的故事，進而了解安樂死背後，其實不是自殺，它充滿愛與犧牲的行為跟想法。」

  1. 傅俊豪手中的圍巾，是他送給父親傅達仁的禮物，父親離世當天又回贈給他，如同傅達仁房間內描繪父子的畫，都是象徵親情的紀念物。
  2. 傅達仁生前以油畫描繪父子別離的擁抱。

說起父親的硬脾氣，傅俊豪露出傷腦筋的苦笑。父親死前2天，有遠親得知消息，哭著打電話勸他別去死，那時一家人聚在房間裡，他聽父親回應：「你不要哭，哭了好煩！」直接掛掉不再接電話。他們想，人都要走了，勸他接，傅達仁不願，更下達命令：「你們，都不准哭。80幾歲的人走了，這是一個喜事！你們記住，我的喪禮要用紅帖子。」並交代死的時候，要放鞭炮。

　

筆挺西裝　成一生戰袍

西裝筆挺的專業體育主播，是大家熟悉的傅達仁形象。（傅俊豪提供）

傅俊豪拉開傅達仁房間裡的一道簾幕，裡頭2根桿子仍吊著5、60件西裝，「他走的時候，說他的衣服全部都給我穿。他說：『我的衣服多好，你怎麼以前都不穿？』」他比父親高，但父親比較壯，大小不合，「我現在努力吃成他的Size，捨不得改他的西裝，怕改壞了。」

國二時，傅俊豪就比180公分的父親還高一個頭，16歲跟著傅達仁出席正式場合，人生第一次穿西裝。父親是螢光幕上播報體育新聞的名主播，又曾是籃球隊教練，人生走到80歲仍優遊於社交場合，西裝是貫串一生的制服，就算臨時出門，也要西裝領帶一身筆挺。爸爸陪兒子挑西裝，見挑的是窄版，嫌不大氣，「他說你這個太小了，你這麼大個，要穿大的。」他先模仿傅達仁的山東腔，又換回自己的語氣，「我就說，你不懂啦。」父親疼孩子，尊重意願付錢買下黑色西裝，而兒子遵從父親指導，此後出門也穿上西裝外套。

  • 《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會
  • 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
  • 生命線：1995
  • 張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
【父親死在我懷裡2】鏡頭前風光體面　鏡頭後是瘦到40公斤的孱弱老人
【父親死在我懷裡3】身分證上的父親是蔣中正　傅達仁一生多情晚年得子
【父親死在我懷裡4】他生前自選墓地　墓誌銘：「年老時喜樂再見」

ET快訊
人妻暈船三戰小王被狂盧「想嘿咻」　清醒後竟聯手丈夫反擊
快訊／行政院前院長郝柏村　「左側無力」緊急送三總

關鍵字：鏡週刊,傅達仁

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

窮父盲腸炎拒開刀…淚「有工作才有薪」！暖醫塞5千鈔：你家3孩要吃飯

傅達仁「死的時候要放砲」…300萬安樂死買尊嚴　留無價記憶遺產

吃麵聽到母子對話「我們沒錢怎辦」…暖心葬儀社：我幫你們處理　感動萬人

快訊／101歲行政院前院長郝柏村　「左側無力」緊急送三總

華航換董座…何煖軒愛恨分明評價兩極　航發會同意「總經理兼任」

清明連假前2天北部有短暫雨「緊接1天空檔」　收假日水氣又變多

聖結石後援會Bang「把阿扁關回去」　改名人竟是「爆系創始人」

阿嬤噎到！嘉義林聰明沙鍋魚頭「護理師女主管、救生員店員」聯手救命

青鱗仔都不來且經濟效益低　金山蹦火船年年賠本「做辛酸」

國道未保持「53.5公尺安全距離」被開單　怒問：怎麼量！

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

首次接生！新人消防員變產婆　閃電系女娃2分鐘車內順利產出

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

漁光島藝術節開幕「零件殘骸」　滿地民眾狂搖展品...網：真的很沒水準

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

窮父盲腸炎拒開刀…淚「有工作才有薪」！暖醫塞5千鈔：你家3孩要吃飯

傅達仁「死的時候要放砲」…300萬安樂死買尊嚴　留無價記憶遺產

吃麵聽到母子對話「我們沒錢怎辦」…暖心葬儀社：我幫你們處理　感動萬人

快訊／101歲行政院前院長郝柏村　「左側無力」緊急送三總

華航換董座…何煖軒愛恨分明評價兩極　航發會同意「總經理兼任」

清明連假前2天北部有短暫雨「緊接1天空檔」　收假日水氣又變多

聖結石後援會Bang「把阿扁關回去」　改名人竟是「爆系創始人」

阿嬤噎到！嘉義林聰明沙鍋魚頭「護理師女主管、救生員店員」聯手救命

青鱗仔都不來且經濟效益低　金山蹦火船年年賠本「做辛酸」

國道未保持「53.5公尺安全距離」被開單　怒問：怎麼量！

窮父盲腸炎拒開刀…淚「有工作才有薪」！暖醫塞5千鈔：你家3孩要吃飯

罵完禽獸又圍剿　黃昭順混怒了：人民會同意罷免韓國瑜？

上班族低薪怕養不起小孩　家庭月收入平均破10萬才養得起1個

家樂氏業務調整　400億出售部分零食業務給費列羅

王源剪頭髮了！「眉上3公分短瀏海」　新髮型帥哭女粉：又戀愛了

岱宇去年轉虧為盈　決議配發股利0.7元

不再怕蛀牙！　兒童有這些「塗氟補助」你知道嗎？

台股三王喊衝　台股早盤大漲逾85點站上10,700點關卡

此生必去！馬爾地夫「夢幻度假村」盡享海中盪鞦韆+絕美日落

吳敦義不考慮「郭台銘披藍袍選總統」　原因曝光

辣模「雪乳深溝」賣金項鍊！鏡頭拉遠曝真相　1.3萬男粉要砸爆螢幕了

生活熱門新聞

妻買4鈕扣褲！老公急阻止真相羞..

夜遊竹北戲院…一群學生全煞到

他買機車被酸：25歲沒車沒面子..

國道未保持53.5公尺被開單　..

台大教授柯慶明辭世　享壽73歲

出500萬也約不到　她錯失億級..

父母臨終前的震撼：想好好再見

她懷孕慘成「殘廢」　老公霸氣呵..

一週天氣出爐！清明連假這2天有..

【安樂死系列】8歲兒罹癌「我要..

台大發現「指尖陀螺」可分離血清

即／前行政院長郝柏村緊急送三總

阿嬤噎到！店家護理師女主管、救..

今低溫14度全台有雨　北部一路..

更多熱門

相關新聞

郭台銘選總統　吳敦義不考慮原因曝光

日藍營盛傳鴻海董事長郭台銘有意參選，且郭成立臉書粉絲專頁開張3天後，粉絲數即突破15萬，韓國瑜日前一句「老鼠咬拖鞋、大的在後頭」，讓外界有想像空間。

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

東區破百店空著沒人要　西門町逆成長

韓國瑜納總統初選　「不考慮2020」有伏筆

【千億肥外商】交通部盲目背書　經濟部被廠商牽著鼻子走

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年

嗆正宮「一天愛愛兩次」　小三：我翁家媳婦

她「吞下FM2」求老公自己來…醒來嚇傻：在幹什麼！

即／巴黎台灣學生　宿舍輕生亡

妻買4鈕扣褲！老公急阻止真相羞炸

《玩很大》輸了走心：氣死！

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

奧迪車主謀殺式橫移！物流車撞上護欄卡死

IKEA百元商店4月底收攤民眾驚呼

脫外套有收視　熊熊下秒雙手攤開

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面