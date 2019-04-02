傅達仁「死的時候要放砲」…300萬安樂死買尊嚴　留無價記憶遺產

▲傅達仁（左）挺過一次生死交關後，傅俊豪（右）把握時光，結婚，讓父親當主婚人，親眼看到兒子成家立業。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

傅達仁出生時母親過世，4歲父親戰死成了孤兒，成長於和平、奮鬥、救中國的一代人，人生宗旨是奮鬥向上。孤兒成為籃球國手、電視主播，一生輝煌都在螢光幕中，面對生命的最後一年，他不願於病床靜默，高調提倡安樂死合法化理念，也身體力行，以喜樂的面貌，對家人、觀眾說再見。

兒子傅俊豪曾經質疑父親，也覺得父親自私，直到看見父親瀕死神情，以及父親在他懷裡安詳睡去的模樣，才終於接受父親理念，承繼他的遺志。傅達仁遠赴瑞士進行安樂死，花光300萬元積蓄，但留給家人的，卻是無比珍貴的記憶遺產。

只要喝下手中那杯藥，生命就結束了。影片中，85歲的傅達仁舉杯面對鏡頭說：「中華民國萬歲，台灣萬歲，再見！」分2口把藥喝下，一直摟著他的兒子傅俊豪撇過脹紅的臉，似乎要哭了，但又忍住，讓自己帶著微笑對父親說：「爸爸，我們愛你。」歡樂送終，是一家人的共識，妻子鄭貽也努力讓自己笑著說：「不痛了、不痛了，輕鬆了。好棒！時間（死亡時間）正好是雙數，12點58分。」卻忍不住眼眶的淚。影片在〈奇異恩典〉的歌聲中結束，那是2018年6月7日，傅達仁於瑞士完成安樂死。

請繼續往下閱讀...

愛與犧牲 喪禮不掉淚

28歲的傅俊豪輕輕推開傅達仁的房門，曾經放滿一整排藥的櫃子，已經收拾好了，2、30張父親生前畫的油畫仍擺著，最大的一張，描繪的是第一次前往瑞士時，父子倆擁抱的合照。傅俊豪說，父子房間相鄰，夜半時父親疼痛呻吟，拿止痛藥吃不慎摔倒，種種聲音他聽得清楚，常得起身幫忙。父親離世未滿一年，現在回家，仍感覺父親還在，叫一家人吃飯的宏亮聲音還在這公寓中迴響。

今年2月，傅俊豪當選第一任「中華安樂善終立法促進會」理事長。「爸爸生前極力倡導安樂善終在台灣可以合法化，所以請託各界好朋友一起成立這個協會，一起敦促安樂善終立法。」他穿著西裝受訪，說話也像個新聞主播，「我希望大家可以更了解我們安樂善終瑞士之旅的故事，進而了解安樂死背後，其實不是自殺，它充滿愛與犧牲的行為跟想法。」

說起父親的硬脾氣，傅俊豪露出傷腦筋的苦笑。父親死前2天，有遠親得知消息，哭著打電話勸他別去死，那時一家人聚在房間裡，他聽父親回應：「你不要哭，哭了好煩！」直接掛掉不再接電話。他們想，人都要走了，勸他接，傅達仁不願，更下達命令：「你們，都不准哭。80幾歲的人走了，這是一個喜事！你們記住，我的喪禮要用紅帖子。」並交代死的時候，要放鞭炮。

筆挺西裝 成一生戰袍

傅俊豪拉開傅達仁房間裡的一道簾幕，裡頭2根桿子仍吊著5、60件西裝，「他走的時候，說他的衣服全部都給我穿。他說：『我的衣服多好，你怎麼以前都不穿？』」他比父親高，但父親比較壯，大小不合，「我現在努力吃成他的Size，捨不得改他的西裝，怕改壞了。」

國二時，傅俊豪就比180公分的父親還高一個頭，16歲跟著傅達仁出席正式場合，人生第一次穿西裝。父親是螢光幕上播報體育新聞的名主播，又曾是籃球隊教練，人生走到80歲仍優遊於社交場合，西裝是貫串一生的制服，就算臨時出門，也要西裝領帶一身筆挺。爸爸陪兒子挑西裝，見挑的是窄版，嫌不大氣，「他說你這個太小了，你這麼大個，要穿大的。」他先模仿傅達仁的山東腔，又換回自己的語氣，「我就說，你不懂啦。」父親疼孩子，尊重意願付錢買下黑色西裝，而兒子遵從父親指導，此後出門也穿上西裝外套。

《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980



更多鏡週刊報導

【父親死在我懷裡2】鏡頭前風光體面 鏡頭後是瘦到40公斤的孱弱老人

【父親死在我懷裡3】身分證上的父親是蔣中正 傅達仁一生多情晚年得子

【父親死在我懷裡4】他生前自選墓地 墓誌銘：「年老時喜樂再見」