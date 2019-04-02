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宅男求歡學妹遭拒抓狂勒斃　「污辱屍體」棄柴山焚毀…判無期逃死

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▲▼黃男將學妹屍體放進塑膠袋再裝入紙箱，抱出租屋處，準備棄屍。（圖／鏡週刊提供）

▲黃男將學妹屍體放進塑膠袋再裝入紙箱，抱出租屋處，準備棄屍。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

2015年嘉南藥理科技大學學生黃仲佑，求愛不成勒斃學妹還性侵，冷血的將屍體載往柴山焚屍命案，遭判處無期徒刑，引發外界不滿。本刊掌握內幕，嫌犯曾買了王水和硫酸企圖毀屍滅跡，但因氣味太重才作罷；更惡劣的是，黃嫌犯後在偵訊時不斷詢問姦殺刑責，企圖逃避重刑制裁。 

當時偵辦此案的藍小隊長指出棄屍地點是在隱密小徑。

3月27日上午10點半左右，鼓山分局偵查小隊長藍國欽帶著記者前往柴山法興禪寺旁，尋找一處紅色拱門的山路，沿著斜坡下去，映入眼簾的是一個廢棄羽球場，這時勾起小隊長的記憶，他說：「從這下去坡坎的樹林，就是棄屍的地方。」

竺姓女大生在臉書上分享與公仔開心的合照。（翻攝臉書）
黃男騎著機車準備運送屍體。（翻攝畫面）

小隊長口中的殺人棄屍案發生在2015年3月，這起震驚社會的命案，行凶的是台南嘉南藥理科技大學的黃姓大二生，他向同校已有男友的19歲竺姓學妹告白被拒，竟在學校附近的租屋處勒斃她還性侵，再將屍體裝進黑色塑膠袋，騎車載往高雄柴山上的法興禪寺旁草叢焚屍。

黃男供稱是在自己的租屋處將學妹勒死性侵。（翻攝畫面）
當年的凶殺現場已成為大學生試膽的地點。

那是外人幾乎找不到的地點，小隊長表示，只有爬山的同好才可能知道的小徑，也正因為隱密，案發當時雖然引起圍觀，但多半是登山客，眼尖的員警卻發現一名身材壯碩，貌似學生的男子在附近徘徊，由於其神色有異，隨即對他進行盤問，原本黃嫌供稱：「我只是來旅遊的，火不是我放的。」後來警方在嫌犯的重型機車前腳踏板，發現一支裝有汽油的寶特瓶及手提袋，他才坦承殺人棄屍。

但本案經過法院審理，最終採信黃嫌供詞，法官認為是先殺後姦，以殺人罪以及污辱屍體量刑，也考量黃男高中時曾擔任過風紀股長，有教化可能，判無期徒刑，污辱屍體兩年多徒刑，逃過一死。


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