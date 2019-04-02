韓國瑜「不考慮2020」有伏筆　確定被動納總統初選

▲韓國瑜日前結束訪中行程，上百名韓粉力拱「選總統」，韓雖表態不考慮參選2020，但黨內高層透露確定會將他納入初選。（圖／鏡週刊提供，下同）

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國民黨總統初選紛擾不斷，高雄市長韓國瑜雖然表態「堅持不考慮2020」，卻又語帶玄機說：「人所能負，我必能負」，讓外界霧裡看花。

藍營高層透露，高雄市議會已經開議，韓參選話題勢必要降溫，以免天天在議會被砲轟，黨中央也可趁此機會整合黨內各方勢力，若整合不成，4月中旬之後也確定將韓納入初選名單，以滿足支持者推出最強人選的想望，同時也可藉此讓韓帶動立委選情，力拚國會過半。

親近吳敦義的人士透露：「徵召韓國瑜，不論最後採用何種形式，已是箭在弦上，由不得他個人。」面對朱、王反彈，吳敦義持續冷處理，已證明由他自己參選的機率已趨近於零，現階段就是把韓拱上前線，4月17日公告初選總統初選作業時程前，將全力協調積極備戰的朱、王兩人，如果勸退不成，就會啟動第二階段，即使韓國瑜不表態，也會設法讓韓「被動領表」，屆時韓、王、朱3人的聲勢差距，會讓韓不得不扛起重任。

至於韓國瑜近來刻意為徵召降溫，黨內人士分析，韓4月10日起預定訪美10天，將以「2018地方選舉對民主政治的影響」為題，在哈佛大學發表演講，相關行程勢必會被解讀為是在替參選總統暖身，並與台北市長柯文哲互別苗頭，之後，韓也排定6月要出訪日本，如果訪美返台後徵召明朗化，訪日行勢必掀起更多關注，所以沒必要現在就把參選的聲勢炒到最高。

該人士說，韓國瑜最近提出「台灣安全、人民有錢」，其實就是參選高雄市長時的「貨出得去、人進得來，高雄發大財」的升級版，這也是參選總統的格局。



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